Легендарный дуэт остается. Звездный партнер Месси получит контракт

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
17 декабря 2025, 17:18 | Обновлено 17 декабря 2025, 17:21
Суарес останется на 2026 год

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Клуб МЛС Интер Майами близок к подписанию нового контракта с уругвайским форвардом Луисом Суаресом. Договор игрока будет рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что Суарес покинет команду, но клуб решил сохранить в команде многолетнего партнера Лионеля Месси, с которым Луис играл в Барселоне.

Сам Месси недавно получил от клуба новый контракт до конца 2028 года.

Суарес в 50 матчах забил 17 голов и сделал 17 ассистов.

