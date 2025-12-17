Major League Soccer17 декабря 2025, 17:18 | Обновлено 17 декабря 2025, 17:21
Легендарный дуэт остается. Звездный партнер Месси получит контракт
Суарес останется на 2026 год
Клуб МЛС Интер Майами близок к подписанию нового контракта с уругвайским форвардом Луисом Суаресом. Договор игрока будет рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Ранее сообщалось, что Суарес покинет команду, но клуб решил сохранить в команде многолетнего партнера Лионеля Месси, с которым Луис играл в Барселоне.
Сам Месси недавно получил от клуба новый контракт до конца 2028 года.
Суарес в 50 матчах забил 17 голов и сделал 17 ассистов.
