Испания17 декабря 2025, 12:13
Талавера – Реал. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/16 финала кубка состоится 17 декабря в 22:00 по киевскому времени
Во среду, 17 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Талавера» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет в городе Талавера де ла Рейна на стадионе «Эль-Прадо».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Талавера – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
