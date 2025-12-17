Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Талавера – Реал. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Талавера
17.12.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Испания
17 декабря 2025, 12:13 | Обновлено 17 декабря 2025, 12:14
45
0

Талавера – Реал. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/16 финала кубка состоится 17 декабря в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Во среду, 17 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Талавера» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в городе Талавера де ла Рейна на стадионе «Эль-Прадо».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Талавера – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
