Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 13:21 | Обновлено 17 декабря 2025, 13:40
0

Саленко назвал будущего чемпиона УПЛ: «Они сейчас на ходу»

Олег считает, что у «Шахтера» не будет проблем с завоеванием титула в УПЛ

Саленко назвал будущего чемпиона УПЛ: «Они сейчас на ходу»
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко назвал своего фаворита в борьбе за титул Украинской Премьер-лиги. Специалист верит в успех донецкого Шахтера.

– А сможет ли Динамо с Костюком навязать борьбу Шахтеру за чемпионство в этом сезоне?

– Думаю, нет. Шахтер сейчас на ходу, они набрали игроков и построили команду. Им, честно говоря, негде терять очки. Такой разрыв отыграть тяжело. Потому Динамо нужно нацелиться на Кубок, где осталось много команд из Первой лиги. Это обязательно нужно выигрывать, чтобы гарантировать еврокубки.

Хорошо, что эти полгода Динамо не будет играть в Европе – не будет изнурительных переездов. Надо воспользоваться этим временем: поехать на сборы в Турцию, строить игру и наигрывать состав. А Шахтер в такой форме, что может и Лигу конференций выиграть, – сказал Саленко.

В настоящее время турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги возглавляет черкасский ЛНЗ. У подопечных Виталия Пономарева есть 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Олег Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
