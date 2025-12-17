Саленко пояснил, почему Суркис назначил Костюка главным тренером Динамо

Легенда киевского Динамо Олег Саленко отреагировал на решение президента «бело-синих» Игоря Суркиса назначить Игоря Костюка главным тренером киевского клуба.

– Почему это решение вы считаете самым лучшим?

– Если уж делать ставку на молодежь, Костюк знает ее как никто другой. Ветеранов, похоже, будут отпускать: еще пол года – и Ярмоленко закончит, Буяльского, пожалуй, будут отпускать, Шапаренко тоже. Надо строить новенькую команду.

– Есть ли у Костюка преимущество его предшественнику – Александру Шовковскому? Все-таки Костюк более 10 лет работает тренером в структуре клуба, а у Шовковского было значительно меньше тренерского опыта, прежде чем возглавил Динамо.

– У Костюка есть преимущество, потому что нынешнее поколение динамовцев прошло через его руки. Он знает возможности каждого игрока, даже тех, кто уже постарше. Главное – полное доверие. Ему предстоит дать карт-бланш на создание команды.

Если ему будут со стороны подсказывать, кого и куда ставить – дело не будет. А если скажут: «Вот тебе команда, занимайся» – тогда это будет положительный вариант, – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.