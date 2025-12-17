Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию противостояния на выставочном турнире World Tennis League

Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
World Tennis League

17 декабря украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк проводят очный поединок на выставочном командном турнире World Tennis League.

📺 Видеотрансляция

новость дополняется...

Даниил Агарков
