Стали известны детали соглашения Динамо с Костюком. Есть интересное условие
Коуч точно доработает сезон до завершения
В среду, 17 декабря 2025 года, киевское «Динамо» официально объявило о назначении Игоря Костюка на должность главного тренера первой команды клуба.
По информации ТаТоТаке, между 50-летним специалистом и столичным клубом существует договоренность, по которой коучу гарантированно дадут доработать этот сезон до самого конца.
Уже после завершения кампании, летом, руководство «бело-синих» в зависимости от результатов команды примет решение о будущем Костюка в клубе.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Классическая» тройка топов забила всего 6 голов суммарно, но все равно набрала 9 очков
Владимир Бражко вновь попал на радар «Вулверхэмптона»