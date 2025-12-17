Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны детали соглашения Динамо с Костюком. Есть интересное условие
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 13:30 |
Стали известны детали соглашения Динамо с Костюком. Есть интересное условие

Коуч точно доработает сезон до завершения

Стали известны детали соглашения Динамо с Костюком. Есть интересное условие
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В среду, 17 декабря 2025 года, киевское «Динамо» официально объявило о назначении Игоря Костюка на должность главного тренера первой команды клуба.

По информации ТаТоТаке, между 50-летним специалистом и столичным клубом существует договоренность, по которой коучу гарантированно дадут доработать этот сезон до самого конца.

Уже после завершения кампании, летом, руководство «бело-синих» в зависимости от результатов команды примет решение о будущем Костюка в клубе.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

По теме:
Жена экс-игрока сборной Украины: «Боже, я не понимаю, как мы остались живы»
Придется делать операцию. Защитник Александрии получил серьезную травму
Будет два этапа подготовки. Эпицентр объявил планы на зимние сборы
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
