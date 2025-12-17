Маркевич дал совет Суркису после назначения Костюка коучем Динамо

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на назначение Игоря Костюка на должность главного тренера киевского Динамо, заявив, что специалисту нужно дать время на построение команды.

– А по вашему мнению, сколько нужно дать времени Костюку?

– Думаю, Костюку нужно дать минимум полтора года возможности спокойно работать. Сейчас нужно как-то доиграть этот сезон, постараться догнать первую тройку. А уже в следующем сезоне ставить задачу, тогда действительно можно будет о чем-то говорить предметно, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.