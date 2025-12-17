Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич дал совет Суркису после назначения Костюка коучем Динамо
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 13:49 |
2019
2

Специалист советует дать время молодому тренеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на назначение Игоря Костюка на должность главного тренера киевского Динамо, заявив, что специалисту нужно дать время на построение команды.

– А по вашему мнению, сколько нужно дать времени Костюку?

– Думаю, Костюку нужно дать минимум полтора года возможности спокойно работать. Сейчас нужно как-то доиграть этот сезон, постараться догнать первую тройку. А уже в следующем сезоне ставить задачу, тогда действительно можно будет о чем-то говорить предметно, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Жена экс-игрока сборной Украины: «Боже, я не понимаю, как мы остались живы»
Придется делать операцию. Защитник Александрии получил серьезную травму
Будет два этапа подготовки. Эпицентр объявил планы на зимние сборы
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Мирон Маркевич
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
(21)
batistuta
Бідонич херні не побажаэ. Слухайте цього діназавра. Він з Металом усю Єропу потоптав!
Khafre
Богдановича знов киданули. А він так хотів колись очолити Динамо, але...серцю не накажеш
