ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением

Швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала новые фото с матча Baller League, где она является сотренером команды «MVPs United».

Однако внимание фанатов привлек не только футбол, но и ее стильный внешний вид.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Леманн появилась на поле в элегантном образе с темным жакетом, белой рубашкой и яркими деталями, которые подчеркнули ее харизму. В подписи к посту она написала: «Понедельничные вечера, полные эмоций».

Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков, а болельщики вновь отметили Алишу как одну из самых стильных персон в футбольном мире.