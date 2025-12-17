ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением
Алиша Леманн доказала, что футбол и стиль могут идти рядом
Швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала новые фото с матча Baller League, где она является сотренером команды «MVPs United».
Однако внимание фанатов привлек не только футбол, но и ее стильный внешний вид.
Леманн появилась на поле в элегантном образе с темным жакетом, белой рубашкой и яркими деталями, которые подчеркнули ее харизму. В подписи к посту она написала: «Понедельничные вечера, полные эмоций».
Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков, а болельщики вновь отметили Алишу как одну из самых стильных персон в футбольном мире.
