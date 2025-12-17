Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 декабря 2025, 13:32
1083
2

ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением

Алиша Леманн доказала, что футбол и стиль могут идти рядом

17 декабря 2025, 13:32 |
1083
2 Comments
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своим появлением
Instagram. Алиша Леманн

Швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала новые фото с матча Baller League, где она является сотренером команды «MVPs United».

Однако внимание фанатов привлек не только футбол, но и ее стильный внешний вид.

Леманн появилась на поле в элегантном образе с темным жакетом, белой рубашкой и яркими деталями, которые подчеркнули ее харизму. В подписи к посту она написала: «Понедельничные вечера, полные эмоций».

Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков, а болельщики вновь отметили Алишу как одну из самых стильных персон в футбольном мире.

Максим Лапченко
Xvalenok03
Круто. Заголовок содержит слово *найс....а*, а повторить его в тексте нельзя. Запрещено.
Spaceman
Гризло щось не дуже..
