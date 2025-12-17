Другие новости17 декабря 2025, 14:10 | Обновлено 17 декабря 2025, 15:03
Hawks (Свитолина) – Kites (Костюк). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию противостояния на выставочном турнире World Tennis League
17 декабря 2025, 14:10 | Обновлено 17 декабря 2025, 15:03
17 декабря стартовал выставочный командный турнир World Tennis League в индийском городе Бенгалуру.
В среду очное противостояние проводят команды VB Realty Hawks «Ястребы» и Aussie Mavericks Kites «Коршуны».
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
За «Ястребов» выступает украинка Элина Свитолина, за «Коршунов» – Марта Костюк.
World Tennis League 2025. 17 декабря
VB Realty Hawks – Aussie Mavericks Kites
- Элина Свитолина / Маая Раджешваран Ревати – Марта Костюк / Анкита Райна – 7:5
- Элина Свитолина – Марта Костюк – 7:5
- Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Дхакшинешвар Суреш / Ник Кирьос – 4:6
- Денис Шаповалов – Дхакшинешвар Суреш – 7:5
