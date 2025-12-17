Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 декабря 2025, 14:10 | Обновлено 17 декабря 2025, 15:03
Hawks (Свитолина) – Kites (Костюк). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию противостояния на выставочном турнире World Tennis League

Hawks (Свитолина) – Kites (Костюк). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
World Tennis League

17 декабря стартовал выставочный командный турнир World Tennis League в индийском городе Бенгалуру.

В среду очное противостояние проводят команды VB Realty Hawks «Ястребы» и Aussie Mavericks Kites «Коршуны».

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За «Ястребов» выступает украинка Элина Свитолина, за «Коршунов» – Марта Костюк.

World Tennis League 2025. 17 декабря

VB Realty Hawks – Aussie Mavericks Kites

  • Элина Свитолина / Маая Раджешваран Ревати – Марта Костюк / Анкита Райна – 7:5
  • Элина Свитолина – Марта Костюк – 7:5
  • Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Дхакшинешвар Суреш / Ник Кирьос – 4:6
  • Денис Шаповалов – Дхакшинешвар Суреш – 7:5
📺 Видеотрансляция

Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
ВИДЕО. Костюк и Свитолина прибыли в Бенгалуру на выставочный турнир WTL
Известно, где выступят Костюк и Ястремская перед стартом Aus Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
