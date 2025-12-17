13 декабря в 19:00 по киевскому времени будет сыгран финальный матч Межконтинентального кубка 2025.

За трофей в Катаре поспорят французский ПСЖ и бразильский Фламенго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный этап Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райян в период с 10 по 17 декабря.

На стадии четвертьфинала 10 декабря Фламенго в Derby of the Americas обыграл мексиканский Крус Асуль (2:1). Египетский Пирамидс до этого уверенно разобрался с новозеландским Окленд Сити (3:0), а затем одолел саудовский Аль-Ахли (3:1).

В полуфинальном матче 13 декабря бразильский клуб Фламенго оказался сильнее египетского Пирамидс (2:0).

ПСЖ получил прямую путевку в финал как победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25. В составе парижской команды выступает украинский защитник Илья Забарный.

Межконтинентальный кубок 2025

Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025

Расписание матчей

10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2

(Бразилия) – 1:2 13.12.2025. 1/2 финала. Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0

(Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия)

Сетка турнира

ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал beIN Sports