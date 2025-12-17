Где смотреть онлайн финал Межконтинентального кубка ПСЖ – Фламенго
17 декабря в 19:00 состоится финальный матч в Катаре
13 декабря в 19:00 по киевскому времени будет сыгран финальный матч Межконтинентального кубка 2025.
За трофей в Катаре поспорят французский ПСЖ и бразильский Фламенго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Финальный этап Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райян в период с 10 по 17 декабря.
На стадии четвертьфинала 10 декабря Фламенго в Derby of the Americas обыграл мексиканский Крус Асуль (2:1). Египетский Пирамидс до этого уверенно разобрался с новозеландским Окленд Сити (3:0), а затем одолел саудовский Аль-Ахли (3:1).
В полуфинальном матче 13 декабря бразильский клуб Фламенго оказался сильнее египетского Пирамидс (2:0).
ПСЖ получил прямую путевку в финал как победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25. В составе парижской команды выступает украинский защитник Илья Забарный.
Межконтинентальный кубок 2025
Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025
Расписание матчей
- 10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
- 13.12.2025. 1/2 финала. Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0
- 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия)
Сетка турнира
ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию проводит телеканал beIN Sports
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал англичанин
Впрочем, далеко не факт, что боссы «желто-черных» зимой пойдут на смену тренерского штаба