Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Полесья рассказал, следует ли доиграть матч Металлист 1925 – Верес
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 13:34 | Обновлено 17 декабря 2025, 13:49
792
2

Капитан Полесья рассказал, следует ли доиграть матч Металлист 1925 – Верес

Руслан Бабенко считает, что следует решить все на футбольном поле

17 декабря 2025, 13:34 | Обновлено 17 декабря 2025, 13:49
792
2 Comments
Капитан Полесья рассказал, следует ли доиграть матч Металлист 1925 – Верес
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Капитан житомирского Полесья Руслан Бабенко отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где Верес не смог доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.

«Ставлю себя на место игроков обеих команд. Я бы хотел, чтобы была доигрывание матча, больше не вижу никакого развития событий — только доигрывание будет справедливо», – сказал Бабенко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных балла после 15 сыгранных матчей. Верес находится на 11 строчке с 18 баллами.

По теме:
Жена экс-игрока сборной Украины: «Боже, я не понимаю, как мы остались живы»
Придется делать операцию. Защитник Александрии получил серьезную травму
Будет два этапа подготовки. Эпицентр объявил планы на зимние сборы
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Украинская Премьер-лига система освещения отключение света Металлист 1925 прерванные матчи Металлист 1925 - Верес Полесье Житомир Руслан Бабенко
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 17 декабря 2025, 11:47 0
Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 17 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 16 декабря 2025, 14:53 3
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины

Владимир Бражко вновь попал на радар «Вулверхэмптона»

Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Футбол | 17.12.2025, 07:59
Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Футбол | 16.12.2025, 19:47
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Оперативно сменили текст.
Ответить
0
Xvalenok03
Не очень понял. Капитан полесья дает комментарий на игру металлист-верес и сожалеет, что его команда (полесье) не смогла доиграть игру с металлистом.
Я правильно понял то, что здесь журналисты наваяли?
Ответить
0
Популярные новости
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 4
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 28
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем