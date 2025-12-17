Капитан Полесья рассказал, следует ли доиграть матч Металлист 1925 – Верес

Капитан житомирского Полесья Руслан Бабенко отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где Верес не смог доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.

«Ставлю себя на место игроков обеих команд. Я бы хотел, чтобы была доигрывание матча, больше не вижу никакого развития событий — только доигрывание будет справедливо», – сказал Бабенко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных балла после 15 сыгранных матчей. Верес находится на 11 строчке с 18 баллами.