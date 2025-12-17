Капитан Полесья рассказал, следует ли доиграть матч Металлист 1925 – Верес
Руслан Бабенко считает, что следует решить все на футбольном поле
Капитан житомирского Полесья Руслан Бабенко отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где Верес не смог доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.
«Ставлю себя на место игроков обеих команд. Я бы хотел, чтобы была доигрывание матча, больше не вижу никакого развития событий — только доигрывание будет справедливо», – сказал Бабенко.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных балла после 15 сыгранных матчей. Верес находится на 11 строчке с 18 баллами.
