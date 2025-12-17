Ротань ввел новые штрафы в Полесье: «Надо занести, если...»
Руслан Бабенко рассказал, что в клубе появились штрафы за лишний вес
Капитан житомирского Полесья Руслан Бабенко рассказал о появлении диетолога в расположении клуба. Футболист признался, что появились новые штрафы.
«Мы начали работать с диетологом и должны присылать ей наш ужин, обед и завтрак и получать от него рекомендации по питанию… У нас есть штраф за лишний вес. Если больше 500 граммов, то нужно занести», – сказал Бабенко.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 зачетных пунктов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко вновь попал на радар «Вулверхэмптона»
Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал англичанин