  Ротань ввел новые штрафы в Полесье: «Надо занести, если...»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 12:59 |
Ротань ввел новые штрафы в Полесье: «Надо занести, если...»

Руслан Бабенко рассказал, что в клубе появились штрафы за лишний вес

ФК Полесье. Руслан Ротань

Капитан житомирского Полесья Руслан Бабенко рассказал о появлении диетолога в расположении клуба. Футболист признался, что появились новые штрафы.

«Мы начали работать с диетологом и должны присылать ей наш ужин, обед и завтрак и получать от него рекомендации по питанию… У нас есть штраф за лишний вес. Если больше 500 граммов, то нужно занести», – сказал Бабенко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 зачетных пунктов.

Руслан Бабенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Руслан Ротань диета штрафы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
