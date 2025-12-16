Первый трансфер зимы. Полесье покупает хавбека, известна сумма
Линдон Эмерлаху перейдет в Полесье
Клуб УПЛ Полесье в ближайшее время оформит свой первый зимний трансфер – новичком житомирской команды станет центральный полузащитник Линдон Эмерлаху.
23-летний игрок сборной Косово выступает за румынский Клуж, трансфер обойдется в 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Эмерлаху забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах, а контракт игрока истекает в 2028 году.
Отыграл 12 матчей за национальную команду Косово.
Сообщается, что к Эмерлаху присматривались Колос и другие клубы УПЛ, но Полесье опередило конкурентов.
