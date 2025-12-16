Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первый трансфер зимы. Полесье покупает хавбека, известна сумма
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 18:42 | Обновлено 16 декабря 2025, 18:49
Первый трансфер зимы. Полесье покупает хавбека, известна сумма

Линдон Эмерлаху перейдет в Полесье

Первый трансфер зимы. Полесье покупает хавбека, известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Линдон Эмерлаху

Клуб УПЛ Полесье в ближайшее время оформит свой первый зимний трансфер – новичком житомирской команды станет центральный полузащитник Линдон Эмерлаху.

23-летний игрок сборной Косово выступает за румынский Клуж, трансфер обойдется в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эмерлаху забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах, а контракт игрока истекает в 2028 году.

Отыграл 12 матчей за национальную команду Косово.

Сообщается, что к Эмерлаху присматривались Колос и другие клубы УПЛ, но Полесье опередило конкурентов.

Линдон Эмерлаху ЧФР Клуж Полесье Житомир Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
