«После каждого тура были претензии». Экс-арбитр ФИФА обратился к УАФ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу судей в 16-м туре УПЛ, которым завершилась программа первой части чемпионата Украини:

«В целом судьи со своими помощниками отработали достаточно четко, особых нареканий в их адрес не было, за исключением матча «Кривбасс» – «Колос».

Уже в дебюте рефери Александр Кальонов не заметил очевидного фола защитника ковельчан Понедельника в борьбе с Микитышиным, хотя находился в нескольких метрах от штрафной площади. Более того, он сигнализировал криворожцу: поднимайся, все по правилам. И лишь после подсказки арбитра VAR Анастасии Романюк Кальонов, пересмотрев видеоповтор, изменил свое решение и назначил очевидный пенальти.

В этом игровом эпизоде Кальонову просто не хватило концентрации, он забыл, что арбитр должен быть максимально настроен уже с первых минут. Хорошо, что подстраховала система VAR и справедливость восторжествовала.

В целом первая часть сезона была неоднозначной для судейского корпуса. Практически после каждого тура хватало критических замечаний со стороны тренеров, экспертов. Вот почему Комитету арбитров УАФ во время зимнего перерыва нужно все скрупулезно проанализировать и позаботиться о более квалифицированных действиях рефери».