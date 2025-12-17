Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 13:29
«После каждого тура были претензии». Экс-арбитр ФИФА обратился к УАФ

Мирослав Ступар подчеркнул, что арбитр должен быть сосредоточен всегда

Мирослав Ступар

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу судей в 16-м туре УПЛ, которым завершилась программа первой части чемпионата Украини:

«В целом судьи со своими помощниками отработали достаточно четко, особых нареканий в их адрес не было, за исключением матча «Кривбасс» – «Колос».

Уже в дебюте рефери Александр Кальонов не заметил очевидного фола защитника ковельчан Понедельника в борьбе с Микитышиным, хотя находился в нескольких метрах от штрафной площади. Более того, он сигнализировал криворожцу: поднимайся, все по правилам. И лишь после подсказки арбитра VAR Анастасии Романюк Кальонов, пересмотрев видеоповтор, изменил свое решение и назначил очевидный пенальти.

В этом игровом эпизоде Кальонову просто не хватило концентрации, он забыл, что арбитр должен быть максимально настроен уже с первых минут. Хорошо, что подстраховала система VAR и справедливость восторжествовала.

В целом первая часть сезона была неоднозначной для судейского корпуса. Практически после каждого тура хватало критических замечаний со стороны тренеров, экспертов. Вот почему Комитету арбитров УАФ во время зимнего перерыва нужно все скрупулезно проанализировать и позаботиться о более квалифицированных действиях рефери».

Ранее эксперт сообщил, что сопернику «Динамо» в ЛК обещаны хорошие премиальные.

По теме:
Жена экс-игрока сборной Украины: «Боже, я не понимаю, как мы остались живы»
Придется делать операцию. Защитник Александрии получил серьезную травму
Будет два этапа подготовки. Эпицентр объявил планы на зимние сборы
Мирослав Ступар Комитет арбитров УАФ судейство Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
ну якщо арбітр сам не бачить такі очевидні порушення то це говорить про його рівень
