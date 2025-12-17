Витинья, Кукурелья и Вальверде вошли в интересный статистический рейтинг
Кто из полевых игроков сыграл больше всех минут за последние 365 дней?
Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг полевых игроков по количеству сыгранных минут за последние 365 дней.
Рекордсменом данного рейтинга стал парагваец Жуниор Алонсо из Атлетико Минейро (6 036 минут).
Если рассмотреть топ-10, то здесь находятся сразу три игрока Брюгге и два из Атлетико Минейро.
Из пятерки сильнейших европейских чемпионатов в рейтинге присутствуют Витинья (5 683), Марк Кукурелья (5 615) и Федерико Вальверде (5 540).
Топ-10 полевых игроков по количеству сыгранных минут во всех турнирах за последние 365 дней:
- 6 036 – Жуниор Алонсо (Атлетико Минейро, сборная Парагвая)
- 5 925 – Ганс Ванакен (Брюгге, сборная Бельгии)
- 5 837 – Николас Отаменди (Бенфика, сборная Аргентины)
- 5 702 – Брендон Мехеле (Брюгге, сборная Бельгии)
- 5 683 – Витинья (ПСЖ, сборная Португалии)
- 5 652 – Уильям Тесильо (Атлетико Насьональ)
- 5 615 – Марк Кукурелья (Челси, сборная Испании)
- 5 612 – Христос Цолис (Брюгге, сборная Греции)
- 5 544 – Алан Франко (Атлетико Минейро, сборная Эквадора)
- 5 540 – Федерико Вальверде (Реал, сборная Уругвая)
