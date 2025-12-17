Витинья, Кукурелья и Вальверде вошли в интересный статистический рейтинг

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг полевых игроков по количеству сыгранных минут за последние 365 дней.

Рекордсменом данного рейтинга стал парагваец Жуниор Алонсо из Атлетико Минейро (6 036 минут).

Если рассмотреть топ-10, то здесь находятся сразу три игрока Брюгге и два из Атлетико Минейро.

Из пятерки сильнейших европейских чемпионатов в рейтинге присутствуют Витинья (5 683), Марк Кукурелья (5 615) и Федерико Вальверде (5 540).

Топ-10 полевых игроков по количеству сыгранных минут во всех турнирах за последние 365 дней: