Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Витинья, Кукурелья и Вальверде вошли в интересный статистический рейтинг
Другие новости
17 декабря 2025, 12:57 |
25
0

Витинья, Кукурелья и Вальверде вошли в интересный статистический рейтинг

Кто из полевых игроков сыграл больше всех минут за последние 365 дней?

17 декабря 2025, 12:57 |
25
0
Витинья, Кукурелья и Вальверде вошли в интересный статистический рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг полевых игроков по количеству сыгранных минут за последние 365 дней.

Рекордсменом данного рейтинга стал парагваец Жуниор Алонсо из Атлетико Минейро (6 036 минут).

Если рассмотреть топ-10, то здесь находятся сразу три игрока Брюгге и два из Атлетико Минейро.

Из пятерки сильнейших европейских чемпионатов в рейтинге присутствуют Витинья (5 683), Марк Кукурелья (5 615) и Федерико Вальверде (5 540).

Топ-10 полевых игроков по количеству сыгранных минут во всех турнирах за последние 365 дней:

  • 6 036 – Жуниор Алонсо (Атлетико Минейро, сборная Парагвая)
  • 5 925 – Ганс Ванакен (Брюгге, сборная Бельгии)
  • 5 837 – Николас Отаменди (Бенфика, сборная Аргентины)
  • 5 702 – Брендон Мехеле (Брюгге, сборная Бельгии)
  • 5 683 – Витинья (ПСЖ, сборная Португалии)
  • 5 652 – Уильям Тесильо (Атлетико Насьональ)
  • 5 615 – Марк Кукурелья (Челси, сборная Испании)
  • 5 612 – Христос Цолис (Брюгге, сборная Греции)
  • 5 544 – Алан Франко (Атлетико Минейро, сборная Эквадора)
  • 5 540 – Федерико Вальверде (Реал, сборная Уругвая)
По теме:
В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?
Витинья (ПСЖ) Марк Кукурелья Федерико Вальверде статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 07:47 6
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо

Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился

Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Футбол | 16 декабря 2025, 19:32 3
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты

Олег Ильин и Максим Войтиховский стали игроками команды из города Черновцы

Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 17.12.2025, 11:47
Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17.12.2025, 01:47
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Футбол | 16.12.2025, 19:47
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем