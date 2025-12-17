ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назначил нового руководителя клубной академии
Геннадий Приходько получил руководящую должность в «Кривбассе»
Руководство криворожского Кривбасса назначила украинского специалиста Геннадия Приходько на должность руководителя клубной академии. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Наша главная цель не изменилась — мы хотим видеть как можно больше питомцев нашей Академии в главной команде «Кривбасса». Мы уже наладили связь с тренерским штабом первой команды и идем к нашей цели.
Философия клуба единственная на всех уровнях – развитие молодых футболистов. У нас много вызовов, но мы к ним готовы», – сказал Приходько.
Приходько на профессиональном уровне выступал за Кривбасс, Днепр, Звезду, Александрию, Горняк, Динабург Латвия, другие клубы. За Кривбасс с 1993 по 1998 годы сыграл 128 матчей, забил 5 голов.
С 2005 года занимается тренерской деятельностью. Возглавлял Кривбасс (дубль), Кривбасс-3, был главным тренером Горняка и Кривбасса в 2020-2021 годах. С 2022 года занимает пост советника президента ФК «Кривбасс».
