Игорь СУРКИС: «Костюк этого не боится...»
Президент прокомментировал назначение нового главного тренера
Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил свое решение назначить Игоря Костюка главным тренером «Динамо».
«Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах.
Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам.
