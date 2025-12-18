Игорь СУРКИС: «Костюк этого не боится...»

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил свое решение назначить Игоря Костюка главным тренером «Динамо».

«Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам.