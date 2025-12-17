Цыганков включен в символическую сборную 16-го тура Ла Лиги

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков попал в символическую сборную 16-го тура Ла Лиги по версиям WhoScored и Marca.

Цыганков в поединке против Реала Сосьедад (2:1) оформил дубль, принесший Жироне победу со счетом 2:1. Украинец сравнял счет на 76-й минуте и затем забил победный гол на 84-й минуте.

За этот матч Цыганков получил высокую оценку 8,9 от статистического портала WhoScored.

Украинский хавбек был включен в символическую сборную тура вместе с такими звездами, как Джуд Беллингем (Реал), Рафинья (Барселона) и Антуан Гризманн (Атлетико).

В следующем туре Ла Лиги Жирона будет принимать Атлетико (21 декабря в 15:00 по киевскому времени). Жирона занимает 18-е место в Ла Лиге (15 очков), находясь в зоне вылета.

Символическая сборная 16-го тура Ла Лиги (WhoScored)

Символическая сборная 16-го тура Ла Лиги (Marca)