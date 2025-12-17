Цыганков включен в символическую сборную 16-го тура Ла Лиги
Вингер Жироны сделал дубль и принес победу над Реалом Сосьедад
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков попал в символическую сборную 16-го тура Ла Лиги по версиям WhoScored и Marca.
Цыганков в поединке против Реала Сосьедад (2:1) оформил дубль, принесший Жироне победу со счетом 2:1. Украинец сравнял счет на 76-й минуте и затем забил победный гол на 84-й минуте.
За этот матч Цыганков получил высокую оценку 8,9 от статистического портала WhoScored.
Украинский хавбек был включен в символическую сборную тура вместе с такими звездами, как Джуд Беллингем (Реал), Рафинья (Барселона) и Антуан Гризманн (Атлетико).
В следующем туре Ла Лиги Жирона будет принимать Атлетико (21 декабря в 15:00 по киевскому времени). Жирона занимает 18-е место в Ла Лиге (15 очков), находясь в зоне вылета.
Символическая сборная 16-го тура Ла Лиги (WhoScored)
Символическая сборная 16-го тура Ла Лиги (Marca)
