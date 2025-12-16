Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Балеарес – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Кубок Испании
Атлетико Балеарес
17.12.2025 20:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
16 декабря 2025, 19:04 | Обновлено 16 декабря 2025, 19:28
22
0

Матч начнется 17 декабря в 20:00 по Киеву

ФК Атлетико Мадрид

В среду, 17 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Балеаресом» и «Атлетико Мадрид».

По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Балеарес

Коллектив выступает в Сегунди КИФФ – 4-м по силе дивизионе Испании. За 15 игр лиги клубу удалось набрать 27 очков, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 1-го места составляет 1 балл, хотя бело-синие сыграли и 1 матч больше.

В Кубке Испании клуб выбил «Химнастик» и «Эспаньол», благодаря чему и дошел до 1/16 финала турнира.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в текущем сезоне выглядят довольно неплохо. За 17 матчей чемпионата клуба удалось набрать 34 очка, благодаря которым он сейчас находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Барселоны» составляет 9 зачетных пунктов.

В Лиге чемпионов испанцы шагают достаточно уверенно. После 6 поединков «Атлетико» имеет 12 баллов на балансе, благодаря которым занимает 8 место общей таблицы соревнований.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Балеареса» составляет уже 8 матчей подряд.
  • «Атлетико» пропустил лишь 16 голов в текущем сезоне чемпионата Испании – 2-й лучший результат среди всех команд турнира.
  • В 5/8 последних играх «Балеарес» не сохранил ворота сухими

Прогноз

Учитывая хорошую форму "Атлетико" и большую разницу в классе между командами, букмекеры считают, что в этой игре будет забито большое количество голов. Ставим на тотал больше 2.5 (коэффициент –1.55).

Тотал больше 2.5 1.55
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
