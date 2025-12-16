Атлетико Балеарес

В среду, 17 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Балеаресом» и «Атлетико Мадрид».

По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Балеарес

Коллектив выступает в Сегунди КИФФ – 4-м по силе дивизионе Испании. За 15 игр лиги клубу удалось набрать 27 очков, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 1-го места составляет 1 балл, хотя бело-синие сыграли и 1 матч больше.

В Кубке Испании клуб выбил «Химнастик» и «Эспаньол», благодаря чему и дошел до 1/16 финала турнира.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в текущем сезоне выглядят довольно неплохо. За 17 матчей чемпионата клуба удалось набрать 34 очка, благодаря которым он сейчас находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Барселоны» составляет 9 зачетных пунктов.

В Лиге чемпионов испанцы шагают достаточно уверенно. После 6 поединков «Атлетико» имеет 12 баллов на балансе, благодаря которым занимает 8 место общей таблицы соревнований.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Балеареса» составляет уже 8 матчей подряд.

«Атлетико» пропустил лишь 16 голов в текущем сезоне чемпионата Испании – 2-й лучший результат среди всех команд турнира.

В 5/8 последних играх «Балеарес» не сохранил ворота сухими

Прогноз

Учитывая хорошую форму "Атлетико" и большую разницу в классе между командами, букмекеры считают, что в этой игре будет забито большое количество голов. Ставим на тотал больше 2.5 (коэффициент –1.55).