Атлетико Балеарес

Балеарес – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Матч начнется 17 декабря в 20:00 по Киеву
В среду, 17 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Балеаресом» и «Атлетико Мадрид».
По киевскому времени игра начнется в 20:00.
Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!
Балеарес
Коллектив выступает в Сегунди КИФФ – 4-м по силе дивизионе Испании. За 15 игр лиги клубу удалось набрать 27 очков, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 1-го места составляет 1 балл, хотя бело-синие сыграли и 1 матч больше.
В Кубке Испании клуб выбил «Химнастик» и «Эспаньол», благодаря чему и дошел до 1/16 финала турнира.
Атлетико Мадрид
«Матрасники» в текущем сезоне выглядят довольно неплохо. За 17 матчей чемпионата клуба удалось набрать 34 очка, благодаря которым он сейчас находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Барселоны» составляет 9 зачетных пунктов.
В Лиге чемпионов испанцы шагают достаточно уверенно. После 6 поединков «Атлетико» имеет 12 баллов на балансе, благодаря которым занимает 8 место общей таблицы соревнований.
Личные встречи
Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- Беспроигрышная домашняя серия «Балеареса» составляет уже 8 матчей подряд.
- «Атлетико» пропустил лишь 16 голов в текущем сезоне чемпионата Испании – 2-й лучший результат среди всех команд турнира.
- В 5/8 последних играх «Балеарес» не сохранил ворота сухими
Прогноз
Учитывая хорошую форму "Атлетико" и большую разницу в классе между командами, букмекеры считают, что в этой игре будет забито большое количество голов. Ставим на тотал больше 2.5 (коэффициент –1.55).
20:00
