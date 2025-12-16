Ливерпуль нацелился на трансфер вундеркинда, которого хотел Шахтер

Полузащитник бразильского «Гремиу» Габриэль Мек входит в список трансферных целей «Ливерпуля», сообщает Николо Скира.

Ранее к 17-летнему игроку проявлял предметный интерес «Шахтер», который в сентябре делал предложение по бразильцу в размере 17 млн евро. Однако тогда сам Мек отказался переходить в украинский клуб.

В прошлом сезоне Габриэль провел за первую команду «Гремиу» 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.