  Ливерпуль нацелился на трансфер вундеркинда, которого хотел Шахтер
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 19:02
Габриэль Мек может перейти в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

Полузащитник бразильского «Гремиу» Габриэль Мек входит в список трансферных целей «Ливерпуля», сообщает Николо Скира.

Ранее к 17-летнему игроку проявлял предметный интерес «Шахтер», который в сентябре делал предложение по бразильцу в размере 17 млн евро. Однако тогда сам Мек отказался переходить в украинский клуб.

В прошлом сезоне Габриэль провел за первую команду «Гремиу» 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Иван Чирко
