Другие новости16 декабря 2025, 15:52 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:54
1725
1
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. 10/10
Елизавета Третьякова поразила страстным танцем
Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова — привлекла внимание яркой публикацией в Instagram.
В своих сторис она выложила видео с страстным танцем, продемонстрировав идеальную физическую форму.
Стильный облегающий образ выгодно подчеркнул фигуру и уверенные движения.
Публикации Елизаветы регулярно привлекают внимание болельщиков и футбольной аудитории.
Я би вдув)
