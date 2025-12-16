Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. 10/10
16 декабря 2025, 15:52
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. 10/10

Елизавета Третьякова поразила страстным танцем

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. 10/10
Instagram. Елизавета Третьякова

Жена футболиста «Колоса» Максима ТретьяковаЕлизавета Третьякова — привлекла внимание яркой публикацией в Instagram.

В своих сторис она выложила видео с страстным танцем, продемонстрировав идеальную физическую форму.

Стильный облегающий образ выгодно подчеркнул фигуру и уверенные движения.

Публикации Елизаветы регулярно привлекают внимание болельщиков и футбольной аудитории.

