ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. 10/10

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова — привлекла внимание яркой публикацией в Instagram.

В своих сторис она выложила видео с страстным танцем, продемонстрировав идеальную физическую форму.

Стильный облегающий образ выгодно подчеркнул фигуру и уверенные движения.

Публикации Елизаветы регулярно привлекают внимание болельщиков и футбольной аудитории.