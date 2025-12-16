Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил предложение в 80 млн по звезде. Его хочет легендарный коуч
Испания
16 декабря 2025, 23:24 |
771
0

Реал получил предложение в 80 млн по звезде. Его хочет легендарный коуч

Родриго может перейти в «Манчестер Сити»

16 декабря 2025, 23:24 |
771
0
Реал получил предложение в 80 млн по звезде. Его хочет легендарный коуч
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» предложили 80 миллионов евро за 24-летнего футболиста, которого в своей команде очень хочет видеть главный тренер Пеп Гвардиола.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго может перейти в «Ливерпуль».

По теме:
Алонсо признал: после прихода в Реал он больше не тот
Вундеркинд Гремио объяснил, почему отказался от перехода в Шахтер
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Родриго Гоес Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбол | 16 декабря 2025, 23:57 0
Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Дубль оформил Алехандро Гарначо, еще один гол забил Педру Нету

Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16 декабря 2025, 06:51 1
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе

Видимо, фанаты так и не увидят бой Деонтея против Джошуа

Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16.12.2025, 07:02
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Футбол | 16.12.2025, 16:23
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
15.12.2025, 07:02 1
Бокс
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 43
Футбол
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем