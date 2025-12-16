Реал получил предложение в 80 млн по звезде. Его хочет легендарный коуч
Родриго может перейти в «Манчестер Сити»
Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «горожане» предложили 80 миллионов евро за 24-летнего футболиста, которого в своей команде очень хочет видеть главный тренер Пеп Гвардиола.
В сезоне 2025/26 Родриго провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго может перейти в «Ливерпуль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дубль оформил Алехандро Гарначо, еще один гол забил Педру Нету
Видимо, фанаты так и не увидят бой Деонтея против Джошуа