  4. Матч на Олд Траффорд стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году
Англия
Матч на Олд Траффорд стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году

8 голов было забито в поединке 16-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом»

Матч на Олд Траффорд стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Матч 16-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году.

В этой игре было забито 8 мячей (4:4). Только одна игра в календарном году была более результативной: матч 14-го тура сезона 2025/26 между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» (4:5).

Еще в 5 поединках года было забито 7 мячей.

Самые результативные матчи АПЛ в 2025 году

  • 9 – Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5
  • 8 – Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4
  • 7 – Брайтон – Астон Вилла – 3:4
  • 7 – Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:2
  • 7 – Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3
  • 7 – Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест – 4:3
  • 7 – Ноттингем Форест – Брайтон – 7:0
Манчестер Юнайтед - Борнмут Борнмут Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 1
