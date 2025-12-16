Матч на Олд Траффорд стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году

Матч 16-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году.

В этой игре было забито 8 мячей (4:4). Только одна игра в календарном году была более результативной: матч 14-го тура сезона 2025/26 между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» (4:5).

Еще в 5 поединках года было забито 7 мячей.

Самые результативные матчи АПЛ в 2025 году

9 – Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5

8 – Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4

7 – Брайтон – Астон Вилла – 3:4

7 – Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:2

7 – Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

7 – Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест – 4:3

7 – Ноттингем Форест – Брайтон – 7:0