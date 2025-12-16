Матч на Олд Траффорд стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году
8 голов было забито в поединке 16-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом»
Матч 16-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» стал вторым по результативности в АПЛ в 2025 году.
В этой игре было забито 8 мячей (4:4). Только одна игра в календарном году была более результативной: матч 14-го тура сезона 2025/26 между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» (4:5).
Еще в 5 поединках года было забито 7 мячей.
Самые результативные матчи АПЛ в 2025 году
- 9 – Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5
- 8 – Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4
- 7 – Брайтон – Астон Вилла – 3:4
- 7 – Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:2
- 7 – Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3
- 7 – Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест – 4:3
- 7 – Ноттингем Форест – Брайтон – 7:0
