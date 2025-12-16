Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 14:35
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Депортиво – Мальорка

Ggbet 2.75 – 3.26 – 2.77

22:00 Гвадалахара – Барселона

Ggbet 23.00 – 9.40 – 1.13

22:00 Эльденсе – Реал Сосьедад

Ggbet 5.40 – 3.78 – 1.71

22:00 Кардифф – Челси

Ggbet 8.00 – 5.44 – 1.41

