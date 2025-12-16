СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Депортиво – Мальорка

2.75 – 3.26 – 2.77

22:00 Гвадалахара – Барселона

23.00 – 9.40 – 1.13

22:00 Эльденсе – Реал Сосьедад

5.40 – 3.78 – 1.71

22:00 Кардифф – Челси

8.00 – 5.44 – 1.41

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.