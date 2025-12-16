Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
«Аркадаг» третий раз в своей истории занял первое место в чемпионате Туркменистана
Футбольный клуб «Аркадаг» третий раз подряд занял первое место в турнирной таблице чемпионата Туркменистана. В нынешнем сезоне команда Ровшена Мухадова выиграла 28 матчей из 28 и опередила ближайшего соперника на 28 пунктов.
Стоит отметить, что клуб, который был основан в 2023 году, трижды становился чемпионом Туркменистана, не потерпев ни единого поражения за это время – 82 матча, 82 победы.
Кроме того, «Аркадаг» завоевал по два Кубка и Суперкубка Туркменистана, а также стал обладателем Лиги вызова АФК.
В нынешнем сезоне клуб из одноименного города забил 105 мячей, пропустив при этом лишь 15. Основателем «Аркадага» является бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который неоднократно попадал в различные рейтинги мировых диктаторов.
🇹🇲 Turkmenistan's dictator-founded football club Arkadag have now completed a third league season in which they have not dropped a single point.— The Sweeper (@SweeperPod) December 15, 2025
Since being set up on 1 April 2023, Arkadag have won all 82 leagues they have played - as well as all 14 cup ties they have contested… pic.twitter.com/B8umupcDXx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонский клуб поздравил украинца с днем рождения
Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»