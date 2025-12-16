Футбольный клуб «Аркадаг» третий раз подряд занял первое место в турнирной таблице чемпионата Туркменистана. В нынешнем сезоне команда Ровшена Мухадова выиграла 28 матчей из 28 и опередила ближайшего соперника на 28 пунктов.

Стоит отметить, что клуб, который был основан в 2023 году, трижды становился чемпионом Туркменистана, не потерпев ни единого поражения за это время – 82 матча, 82 победы.

Кроме того, «Аркадаг» завоевал по два Кубка и Суперкубка Туркменистана, а также стал обладателем Лиги вызова АФК.

В нынешнем сезоне клуб из одноименного города забил 105 мячей, пропустив при этом лишь 15. Основателем «Аркадага» является бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который неоднократно попадал в различные рейтинги мировых диктаторов.