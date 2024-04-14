Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1

Пожалуй, далеко не все болельщики футбола сейчас знают о том, что самая длинная победная серия в мировом футболе с недавних пор принадлежит саудовскому «Аль-Хилялю». Впрочем, как оказывается, это лишь своего рода официальная версия происходящего, так как существует и своего рода альтернативная реальность, в которой рекордсменом значится «Аркадаг» – футбольный клуб из Туркменистана, который был основан 1 апреля минувшего года, и с тех пор добыл 36 побед подряд в рамках внутренних турниров, причем эта серия все еще продолжается.

Если вы впервые слышите об «Аркадаге», то этот материал откроет для вас немало нового, а в чем-то, возможно, даже шокирует…

Все для лидера нации: новый город, новый клуб

С декабря 2006 по март 2022 годов президентом Туркменистана являлся Гурбангулы Бердымухамедов, который пришел на смену Сапармурату Ниязову, руководившему государством со времен получения им независимости в 1991-м.

Еще осенью 2018 года Гурбангулы Бердымухамедов начал рассматривать проектные предложения о строительстве в Туркменистане нового современного города, а весной 2019-го президент дал все необходимые указания и лично заложил символический первый камень при строительстве населенного пункта. Новый город получил название Аркадаг – в честь самого Гурбангулы Бердымухамедова, имеющего на родине именно такой персонализированный официальный титул. Строительство сверхсовременного нового населенного пункта, по данным из открытых источников, обошлось государству не менее чем в 5 миллиардов долларов.

В феврале 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов неожиданно для многих объявил об уходе в отставку, мотивировав это желанием «дать дорогу молодым». Уже весной того же года состоялись внеочередные президентские выборы в Туркменистане, победу на которых одержал сын экс-руководителя государства Сердар Бердымухамедов, набравший почти 73% голосов избирателей.

Бердымухамедов-старший получил от парламента статус Национального лидера, к которому по закону переходит руководство государством, если по каким-то причинам действующий президент оказывается неспособен исполнять свои обязанности. Фактически Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы правят Туркменистаном в тандеме, держа под контролем абсолютно все, что происходит в государстве.

Getty Images/Global Images Ukraine. 29 сентября 2023 года. Гурбангулы Бердымухамедов (слева) в гостях у канцлера Германии Олафа Шольца

В это же время в городе Аркадаг был основан новый профессиональный футбольный клуб с одноименным названием. Его основателем стал также Гурбангулы Бердымухамедов, а спустя пару недель после юридической регистрации команда «Аркадаг» была включена решением исполкома Федерации футбола Туркменистана в число участников элитарного дивизиона чемпионата страны, а также национального Кубка.

Был бы нужный клуб, а место найдется

Чемпионат Туркменистана по футболу разыгрывается по весьма запутанным правилам, отыскать логику в которых почти не представляется возможным, не будучи посвященным во внутреннюю кухню турнира. Странно то, что новому клубу, коим являлся «Аркадаг», с ходу же позволили играть в элитарном дивизионе, причем для этого руководство туркменского футбола просто добавило команду президента к остальным участникам.

Если в чемпионате Туркменистана-2022 участие принимали восемь команд, то в следующем розыгрыше никто никуда не вылетел, а девятым участником первенства просто был назначен «Аркадаг». Вот такая простая логика: был бы нужный клуб, а место для него найдется.

Интересно и то, что «Аркадаг» начал участие в чемпионате страны-2023 не с первого, а со второго тура. Сделав нечетным количество участников лиги организаторы вынужденно пришли к такому решению, что в рамках одного тура все равно можно провести лишь четыре матча, в то время как один из коллективов получал паузу.

Сенсационные победители, у которых почти нет фанатов

«Аркадаг» с первого же матча начал побеждать, но куда более неожиданным фактором стало то, что команда попросту нигде не теряла очков! Минувший розыгрыш чемпионата Туркменистана новоиспеченный профессиональный клуб завершил и без поражений, и без ничьих – 24 победы в 24 матчах при разнице мячей 83:17.

Впрочем, феноменальная победная серия «Аркадага» не помогла этому клубу быстро обзавестись огромной армией болельщиков. На 10-тысячном домашнем стадионе команды нередко на трибунах можно увидеть всего пару сотен болельщиков. И это при том, что билеты на футбол на большинство матчей здесь предлагаются абсолютно бесплатно!

В Аркадаге пока нет огромного количества развлечений, доступных для населения. Этот город продолжает строиться и возводиться, но прямо сейчас, как сообщают очевидцы, его главной достопримечательностью является… 43-метровый памятник с позолоченной статуей Гурбангулы Бердымухамедова, восседающего верхом на коне.

Впрочем, неудивительно, что даже при таких условиях на футбол люди ходят без особого энтузиазма. На самом деле, в Туркменистане «игра № 1» не является очень популярной, а национальная сборная этой страны традиционно имеет крайне низкие позиции в рейтинге ФИФА. Но благодаря «Аркадагу» чиновники рассчитывают изменить ситуацию, хотя пока их работа в этом направлении куда больше смахивает на пропаганду, нежели на что-то по-настоящему ценное.

Совсем без поражений? А как же Шахтер и Днепр-1?

Дело в том, что современный Туркменистан, опять же по свидетельствам многочисленных правозащитных организаций, является одной из самых закрытых государств мира. Отец и сын Бердымухамедовы, как отмечалось выше, осуществляют фактически тотальный контроль над всеми сферами деятельности общества, а чиновничий аппарат всячески старается угодить своим руководителям.

В ситуации с успехами «Аркадага» не обходится без привычного в таких случаях перегибания палок. В Туркменистане настолько увлеклись победной серией действующего чемпиона страны, что начали через СМИ приписывать этой команде едва ли не сверхспособности. Доходит до того, что журналисты попросту не хотят замечать очевидное, продолжая сообщать своим читателям и зрителям только «правильные» данные.

Например, в феврале «Аркадаг» с интервалом буквально в несколько дней, находясь в Турции, провел два спарринга против представителей украинской Премьер-лиги – «Шахтера» и «Днепра-1». «Непобедимый» чемпион Туркменистана сперва был буквально уничтожен «горняками» – 1:4, а затем так и не смог довести поединок со «спортклубовцами» хотя бы до ничьей – 0:1.

shakhtar.com. Игроки Шахтера не оставили шансов Аркадагу

Интересно, что в обоих случаях матчи анонсировались в туркменских СМИ, однако после их проведения в тамошнюю прессу не просочилось ровным счетом ничего, что касается итоговых результатов. Более того, вскоре из социальных сетей и прочих платформ исчезли даже анонсы этих поединков, хотя ранее их распространял даже официальный аккаунт Федерации футбола Туркменистана. Иными словами, два поражения в товарищеских матчах оказались настолько нежелательной информацией, что местной цензуре пришлось с огромным «серпом» пройтись по всем данным, связанным со спаррингами «Аркадага» с «Шахтером» и «Днепром-1».

Как долго удастся сохранять ореол непобедимости?

Если с товарищескими матчами ситуация более-менее понятная, и их можно попросту не принимать в расчет, то вот в Лиге чемпионов АФК-2024/25, в квалификационный раунд которой «Аркадаг» пробился как сильнейшая команда Туркменистана, речь пойдет об официальных поединках и крайне интересно будет посмотреть, как в этом случае поведут себя туркменские журналисты.

Абсолютно не верится, что «Аркадаг» сумеет быть конкурентоспособным на своем континенте, даже несмотря на значительные деньги, которые потенциально могут быть инвестированы и уже инвестируются в туркменский футбол. Нынешний «Аркадаг» полностью состоит из местных футболистов, подавляющее большинство из которых также защищает честь страны в футболке национальной сборной Туркменистана.

Вот только сборная Туркменистана также настолько неубедительно выглядит на международной арене, что ее крайняя победа датирована аж 11 июня 2022 года. В этот день туркменам посчастливилось в рамках квалификации на Кубок Азии обыграть Бангладеш на выезде со счетом 2:1. После того были исключительно ничьи (редко) либо поражения (куда чаще)…

Такая вот история творится на наших с вами глазах в футбольном Туркменистане. Там фактически «с нуля» создают не просто гранда, а непобедимую команду, имя которой, как минимум на региональном уровне, уже овеяно какими-то мифами и легендами.