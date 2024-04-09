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  4. Кто их остановит? Аль-Хиляль из Эр-Рияда улучшил мировой рекорд по победам
Саудовская Аравия
09 апреля 2024, 09:13 |
732
0

Кто их остановит? Аль-Хиляль из Эр-Рияда улучшил мировой рекорд по победам

Саудовский клуб вновь выиграл

09 апреля 2024, 09:13 |
732
0
Кто их остановит? Аль-Хиляль из Эр-Рияда улучшил мировой рекорд по победам
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 апреля, в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии клуб «Аль-Хиляль» добился победы над «Аль-Насром» со счетом 2:1.

Таким образом, «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола до 33 поединков во всех турнирах. В последний раз команда из Эр-Рияда теряла очки в сентябре 2023 года.

В финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Иттихадом». Матч состоится 11 апреля, начало – в 20:30 по киевскому времени.

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Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Суперкубок Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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