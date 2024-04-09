Кто их остановит? Аль-Хиляль из Эр-Рияда улучшил мировой рекорд по победам

В понедельник, 8 апреля, в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии клуб «Аль-Хиляль» добился победы над «Аль-Насром» со счетом 2:1.

Таким образом, «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола до 33 поединков во всех турнирах. В последний раз команда из Эр-Рияда теряла очки в сентябре 2023 года.

В финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Иттихадом». Матч состоится 11 апреля, начало – в 20:30 по киевскому времени.