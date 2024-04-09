Саудовская Аравия09 апреля 2024, 09:13 |
732
0
Кто их остановит? Аль-Хиляль из Эр-Рияда улучшил мировой рекорд по победам
Саудовский клуб вновь выиграл
09 апреля 2024, 09:13 |
732
0
В понедельник, 8 апреля, в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии клуб «Аль-Хиляль» добился победы над «Аль-Насром» со счетом 2:1.
Таким образом, «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола до 33 поединков во всех турнирах. В последний раз команда из Эр-Рияда теряла очки в сентябре 2023 года.
В финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Иттихадом». Матч состоится 11 апреля, начало – в 20:30 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 апреля 2024, 17:39 393
Гола Ярмоленко для победы киевлянам оказалось мало
Футбол | 08 апреля 2024, 13:01 8
Ващук высказался о словах экс-грока «Тоттенхэма»
Футбол | 08.04.2024, 23:51
Футбол | 09.04.2024, 00:47
Футбол | 09.04.2024, 09:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.04.2024, 11:48
08.04.2024, 15:52 4
08.04.2024, 21:05 2
09.04.2024, 00:31 8
07.04.2024, 11:47 2
08.04.2024, 12:00 1
07.04.2024, 16:11 6
07.04.2024, 13:22