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Саудовская Аравия
09 апреля 2024, 00:50 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:51
579
0

Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол

«Лидеры» выиграли у «всемирного клуба» со счетом 2:1, португалец опозорился

09 апреля 2024, 00:50 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:51
579
0
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

8 апреля состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии 2023 между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «лидеров».

Поединок прошел на нейтральном стадионе «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» в Абу-Даби.

Счет на 45+5-й минуте мог открыть Отавио, однако его мяч был отменен. Дело в том, что во время передачи из правого фланга звездный португальский форвард Криштиану Роналду пытался дотянуться до мяча. Но португалец находился вне игры. Хоть он в итоге и не коснулся мяча, офсайд все равно был засчитан. Сам Отавио находился за защитниками «Аль-Хиляля» в момент паса.

Криштиану очень бурно апеллировал к арбитру, что в итоге нарвался на желтую карточку.

На 61-й минуте Салим аль-Давсари вывел «лидеров» вперед, а уже на 72-й Малком удвоил перевес номинальных хозяев.

На 86-й Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил одного из соперников в лицо. Рефери подбежал к игрокам и удалил португальца. В итоге Криштиану замахнулся на судью, но удара не нанес.

Единственный мяч для «всемирного клуба» на 90+9-й минуте забил Садио Мане.

В финале «Аль-Хиляль» сыграет против «Аль-Иттихада», который в своем полуфинальном поединке обыграл «Аль-Вахду» 2:1.

Суперкубок Саудовской Аравии 2023. 1/2 финала. 8 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:1

Голы: аль-Давсари, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Удаление: Роналду, 86

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль удаление (красная карточка) Садио Мане Малком офсайд (вне игры) Салим Аль-Давсари
Источник Sport.ua
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