Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
«Лидеры» выиграли у «всемирного клуба» со счетом 2:1, португалец опозорился
8 апреля состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии 2023 между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «лидеров».
Поединок прошел на нейтральном стадионе «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» в Абу-Даби.
Счет на 45+5-й минуте мог открыть Отавио, однако его мяч был отменен. Дело в том, что во время передачи из правого фланга звездный португальский форвард Криштиану Роналду пытался дотянуться до мяча. Но португалец находился вне игры. Хоть он в итоге и не коснулся мяча, офсайд все равно был засчитан. Сам Отавио находился за защитниками «Аль-Хиляля» в момент паса.
Криштиану очень бурно апеллировал к арбитру, что в итоге нарвался на желтую карточку.
На 61-й минуте Салим аль-Давсари вывел «лидеров» вперед, а уже на 72-й Малком удвоил перевес номинальных хозяев.
На 86-й Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил одного из соперников в лицо. Рефери подбежал к игрокам и удалил португальца. В итоге Криштиану замахнулся на судью, но удара не нанес.
Единственный мяч для «всемирного клуба» на 90+9-й минуте забил Садио Мане.
В финале «Аль-Хиляль» сыграет против «Аль-Иттихада», который в своем полуфинальном поединке обыграл «Аль-Вахду» 2:1.
Суперкубок Саудовской Аравии 2023. 1/2 финала. 8 апреля
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:1
Голы: аль-Давсари, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9
Удаление: Роналду, 86
⌛️ || Full time, @AlNassrFC 1:2 #Alhilal pic.twitter.com/YbNgRt83yF— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 8, 2024
💪🏻 Actions speak louder than words 💬— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 8, 2024
The final whistle announced the usual win ⚽️ #AlHilal to the final ✅
CONGRATS 💙 pic.twitter.com/y0pD9IHmNQ
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