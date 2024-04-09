Клуб диктатора Румынии: победа 18:0, несуразный стадион и Дан Петреску

Сегодня, на фоне продолжающейся уже третий год полномасштабной фазы российско-украинской войны, в нашем обществе, есть надежда, почти не осталось людей, считающих, что спорт может существовать вне политики. Подобные тезисы специально закладывались в головы непросвещенных людей недобросовестными политиками с целью их банального оболванивания посредством использования таких черт характера как азарт, стремление сопереживать за результаты любимых команд или спортсменов.

В какой-то момент одураченная толпа становилась элементом колоссальных манипуляций, и ее можно было начинать использовать так, как это было необходимо кому-то из числа власть имущих. Однако и вокруг самих диктаторов их прихлебатели нередко создавали что-то абсолютно искусственное и нежизнеспособное лишь с одной целью – угодить руководителю, оказаться «поближе к телу», а вместе с тем – и к «кормушке».

Любопытная история, которая подтверждает все озвученные выше тезисы, произошла в конце минувшего века в соседней Румынии, когда этой страной вовсю управлял тиран и диктатор Николае Чаушеску…

Диктатура в Румынии

Николае Чаушеску пришел к власти в Румынии в 1965 году после кончины от рака прежнего фактического руководителя страны Георге Георгиу-Дежа. На тот момент появление на самой вершине такой персоны как Чаушеску считалось чем-то временным, так как более сильные и влиятельные фигуры в румынской политике в результате войны кланов так и не рискнули прибегнуть к решительным действиям, и сошлись на кандидатуре Николае – мол, этим «выскочкой» можно будет легко управлять извне. Впрочем, очень скоро все, кто так считал за это и поплатились: кому посчастливилось просто потерять работу и власть, а кто-то и вовсе расстался с жизнью…

В то время Румыния формально входила в так называемый социалистический лагерь, который вокруг себя после завершения Второй мировой войны сколотил СССР. Однако после прихода Чаушеску к власти румыны активно начали сотрудничать с Западом, где посчитали, что молодой и прогрессивный (как это выглядело на тот момент) лидер способен оторвать Румынию от «совка» и в перспективе сделать союзником цивилизованной Европы. Для этого западные страны и США начали активно выделять Чаушеску кредиты, и в какой-то момент экономика Румынии буквально расцвела, а жизнь местного населения превратилась если уж и не в сказку, то во что-то крайне близкое к этому.

Однако в 1980 году Чаушеску неожиданно решил развернуться от Запада в сторону СССР, вследствие чего европейцы и американцы вполне естественно потребовали от Румынии возвращения всех накопившихся долгов. Речь шла о 9,4 миллиардах долларов, что на те времена являлось колоссальной суммой для отнюдь не самого большого государства на европейском континенте. В Румынии началась политика строжайшей экономии: населению в домах и квартирах разрешалось иметь только по одной рабочей лампочке, многие коммунальные услуги предоставлялись по графику, а телевидение работало всего несколько часов в день, и по нему крутили исключительно пламенные речи диктатора. Собственно говоря, в этот момент в стране начался масштабный экономический кризис, приведший со временем к революции, свержению, а вскоре и расстрелу Чаушеску, который состоялся на Рождество в 1989 году…

Клуб с малой родины

Николае Чаушеску родился в румынском городке Скорничешти, площадь которого составляет около 170 квадратных километров, а население едва-едва превышает отметку в 10 тысяч человек. Это абсолютно ничем не примечательный населенный пункт даже в наши дни, о котором за пределами Румынии если кто и слышал, то исключительно в аспекте биографии диктатора.

На момент рождения Чаушеску Скорничешти и вовсе представлял собой заштатную деревеньку, которая в какой-то момент была буквально стерта с лица земли, чтобы на ее месте выстроить что-то наподобие современного небольшого городка, под который из Бухареста была проложена специальная 100-километровая автомагистраль, чтобы диктатор Николае мог с комфортом посещать «малую родину», когда это ему пожелается.

Поговаривают, что во времена правления Чаушеску в Скорничешти можно было купить практически все. Даже в период острого кризиса, когда в Бухаресте не хватало множества товаров, в том числе и первой необходимости, на родине диктатора запасы провизии и всего остального практически не заканчивались. Более того, для местного населения требовалось создать и комфортные условия для проведения досуга, и одним из таких «культурных мероприятий» оказался футбол.

В 1972 году в Скорничешти была создана футбольная команда под названием «Олт», а в 1975 году в населенном пункте был возведен ультрасовременный по тем меркам стадион «Вииторул». Примечательно, что арена могла вместить 30 тысяч зрителей, что практически вдвое превышало количество коренного населения Скорничешти, и выглядело полной несуразицей.

Сам Николае Чаушеску не был большим фанатом футбола (хотя считается, что диктатор активно поддерживал столичный «Стяуа», который в 1986 году неожиданно переиграл «Барселону» и стал победителем Кубка европейских чемпионов), но некоторые из его родственников были в восторге от этой игры. Известно, что на создании футбольной команды «Олт» настоял Василе Барбулеску, зять Чаушеску, который видел в этом решении прекрасный способ повысить престиж местности, являвшейся родной для румынского диктатора.

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Свой первый матч «Олт» провел в четвертом дивизионе в 1973 году. Команде пришлось играть на поле, где местные жители раньше кормили и выпасали свой скот. В перерывах между матчами стойки ворот продолжали использоваться населением для привязывания коров и лошадей, из-за чего вопрос со строительством специализированной арены возник очень быстро.

Быстрое продвижение Олта в элиту

В 1978 году президентом «Олта» был назначен 32-летний функционер Думитру Драгомир, который успел приобрести в Румынии славу очень находчивого и старательного руководителя. Однако с командой из Скорничешти Драгомир превзошел сам себя…

Функционер прибыл в клуб в концовке сезона, когда «Олт» боролся за выход во второй дивизион. В последнем туре для решения задачи на чемпионат команде с «малой родины» Чаушеску требовалось обыграть своего соперника с очень крупным счетом, но проблема заключалась в том, что «Алюминиу Слатина», с которой «Олту» и предстояло сыграть, досрочно вылетела в низшую лигу, а потому просто перестала выходить на поле, получая технические поражения со счетом 0:3.

Это не устраивало Драгомира, которому был нужен значительно более крупный счет. В итоге президент «Олта» приказал найти полтора десятка молодых парней в ближайшей деревне, которые в быту работали конюхами, плотниками и доярами, чтобы переодеть их в футболки «Алюминиу Слатины» и обеспечить «оригинальными» удостоверениями игроков.

В финальном туре «Олт» играл параллельно со своими конкурентами. Так как интернета на то время еще не существовало, для оперативного реагирования на результат в параллельном матче, была создана специальная «цепочка информаторов», состоявшая из полицейских. Те создали специальные посты, которые размещались друг от друга на расстоянии не более 30 километров, чтобы могла работать радиосвязь. Задача была одна: как только менялся счет у оппонентов, руководители «Олта» должны были об этом узнавать, чтобы действовать согласно ситуации.

В перерыве один из полицейских неправильно расслышал информацию. Ему показалось, что счет в параллельном матче 9:0 в пользу конкурента «Олта», хотя на самом деле в той игре было лишь 2:0. Из-за паники футболисты из Скорничешти поспешили наколотить в ворота конюхов, плотников и дояров аж 18 мячей, посчитав, что этого уж точно окажется достаточно. В параллельном поединке борьба оказалась куда более спортивной, и оппонент «Олта» выиграл всего-то со счетом 2:1, а потому «цирковое представление» от подопечных Драгомира оказалось явно лишним и откровенно комичным…

Кадры и достижения Олта

В 1983 году «Олт» достиг своего наивысшего места в розыгрышах элитарного дивизиона чемпионата Румынии. Команда из Скорничешти финишировала на четвертом месте, набрав одинаковое количество очков с «Корвинулом» из Хунедоары (по 39), который оказался третьим. По иронии судьбы, пробиться в еврокубки с третьей позиции на этот раз «Олту» не дала как раз та самая пресловутая разница мячей: у «Корвинула» она была +22, а у команды с родины Чаушеску – всего-то +7. Устраивать еще одно шоу в виде матча а-ля 18:0 боссы «Олта» уже не решились, хотя у Драгомира была слава весьма храброго человека, если не сказать отчаянного.

Поговаривают, что с самим Чаушеску Драгомир встречался лично только один раз в жизни. Это произошло, когда диктатор посещал один из местных заводов, а затем решил заехать в гости домой к местному партийному руководителю, куда также позвали и президента «Олта». За несколько часов до этого, как впоследствии вспоминал сам Драгомир, его трехлетний сын заупрямился и отказался дарить цветы супруге Чаушеску, так как хотел, чтобы его подпустили к самому Николае, но этого не произошло. Когда президенту «Олта» сообщили, что его вызывают на ужин к чете Чаушеску, функционер подумал, что сейчас начнется что-то плохое, связанное именно с этим «цветочным» инцидентом…

На самом же деле в этом аспекте все обошлось, но Николае Чаушеску неожиданно попросил Драгомира рассказать ему какой-то анекдот о самом себе, который гуляет среди населения и является популярным!

«Он настаивал», – рассказывал позднее Драгомир. «Поэтому я рассказал анекдот о том, как Николае Чаушеску, Леонид Брежнев (тогдашний лидер СССР – прим. авт.) и Ричард Никсон (тогдашний лидер США – прим. авт.) застряли на корабле. Во время еды они начали спорить, кто смелее: русские, американцы или румыны. Чтобы доказать свою правоту, Брежнев приказал одному из своих парней, Алеше, прыгнуть за борт и вернуться с двумя акулами, вооружившись только мечом. Алеша прыгнул в воду и принес двух акул, хоть это и стоило ему руки. Никсон попросил своего парня по имени Джон добыть трех акул, используя всего лишь нож. Джон потерял руку и ногу, но приволок трех акул. После этого настал черед Чаушеску. Тот разбудил своего парня Булу, который спал: «Давай, Була, у меня есть два лезвия для бритья, принеси мне пять акул». Була опустил палец в воду и замер. Затем он сказал: «Нет, босс, вода слишком холодная». При этом вся команда корабля начала аплодировать смелости Булы, решившемуся отказать лидеру своей страны, поэтому и было решено, что румыны все-таки самые храбрые».

Та выходка обошлась Драгомиру, несмотря на негативную реакцию со стороны супруги Чаушеску. Сам Николае, услышав анекдот, лишь ухмыльнулся, махнул рукой и продолжил ужинать, пребывая в хорошем настроении.

Что касается известных футболистов, выступавших за «Олт», то здесь стоит отмечать, что у клуба так и не заработала академия, которая бы давала ему таланты. По этой причине «Стяуа», «Динамо» и многие другие румынские клубы должны были на правах аренды снабжать команду из Скорничешти своими молодыми исполнителями. В частности, за «Олт» успели поиграть экс-бек «Челси» Дан Петреску, экс-хавбек «Кельна» и «Вольфсбурга» Доринел Мунтяну, а также экс-форвард «Тоттенхэма» Илие Думитреску.

Полный крах

В 1985 году местные руководители, стараясь еще больше угодить Чаушеску, начали строить для «Олта» еще более современный и вместительный стадион. Однако румынский диктатор, как рассказывали осведомленные источники, абсолютно не знал об этой затее, и ни разу не посетил место строительства вплоть до своего расстрела.

«Олт» также не сыграл на новой арене ни одного матча, а в 1990 году завершилась эра пребывания этой команды в элите румынского футбола. После расправы над диктатором, в Румынии начали массово избавляться от всяческого его наследия. В поле зрения футбольных чиновников попали две команды высшего дивизиона – «Олт» и «Виктория» Бухарест. Обе связывали напрямую с Чаушеску и его родственниками, а потому во время зимней паузы в чемпионате-1989/90 «Олт» и «Викторию» фактически устранили из турнира – во всех оставшихся матчах до конца сезона этим командам засчитывали технические поражения (0:3).

«Виктория» Бухарест в 1990 году прекратила существование и с тех пор такого клуба больше не существует, а вот «Олт» впоследствии переродился, и продолжает свою деятельность и сейчас. Что правда, команда из Скорничешти выступает лишь на любительском уровне, а ее стадион переживает откровенно депрессивный период в своей истории.

Ныне часть трибун стадиона «Вииторул» переоборудованы под квартиры, в которых проживают малообеспеченные семьи, а остальные находятся без надлежащего ухода и фактически разваливаются, пребывая в аварийном состоянии. Со временем фактическая вместимость арены снизилась до 25 тысяч зрителей, затем – до 18 тысяч, а по состоянию на 2017 год стадион, как оценивалось, не мог вместить более 13,5 тысяч болельщиков, хотя и эта цифра выглядит, мягко говоря, сомнительной.

Сегодня футбольная команда «Олт» из Скорничешти – это, своего рода, лишь пережиток прошлого, и еще один яркий пример того, насколько недолговечным является наследие павших тиранов, как бы последним не хотелось обратного и к чему бы они не стремились своими откровенно звериными и бесчеловечными методами правления…