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Товарищеские матчи
Днепр-1
10.02.2024 16:00 – FT 1 : 0
Аркадаг
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:57
17
0

Днепр-1 – Аркадаг – 1:0. Гол Адамюка, асист Пихаленка. Видео гола и обзор

Днепровская команда готовится к возобновлению чемпионата

11 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:57
17
0
Днепр-1 – Аркадаг – 1:0. Гол Адамюка, асист Пихаленка. Видео гола и обзор
Скриншот с видео

«Днепр-1» продолжает готовиться к возобновлению Украинской Премьер-лиги с помощью товарищеских поединков. Подопечные Юрия Максимова 10 февраля провели товаищеский матч с туркменским «Аркадаго» и одержали уверенную победу, разгромив соперников со счетом 4:0.

Товарищеский матч

СК «Днепр-1» – «Аркадаг» (Аркадаг, Туркменистан) – 1:0

Гол: Адамюк, 83

«Днепр-1»: Юрчук (Крапивцов,71), Адамюк (Баденко,84), Сарапий, Сваток (к), Кравец (Пасич,60), Мирошниченко (Гаджиев,46) ), Бабенко, Пихаленок, Рубчинский (Очеретько,46), Гуцуляк, Филиппов (Маркос Андре,46)

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Аркадаг видео голов и обзор Александр Пихаленок Владимир Адамюк
Источник Sport.ua
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