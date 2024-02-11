Днепр-1 – Аркадаг – 1:0. Гол Адамюка, асист Пихаленка. Видео гола и обзор

«Днепр-1» продолжает готовиться к возобновлению Украинской Премьер-лиги с помощью товарищеских поединков. Подопечные Юрия Максимова 10 февраля провели товаищеский матч с туркменским «Аркадаго» и одержали уверенную победу, разгромив соперников со счетом 4:0.

Товарищеский матч

СК «Днепр-1» – «Аркадаг» (Аркадаг, Туркменистан) – 1:0

Гол: Адамюк, 83

«Днепр-1»: Юрчук (Крапивцов,71), Адамюк (Баденко,84), Сарапий, Сваток (к), Кравец (Пасич,60), Мирошниченко (Гаджиев,46) ), Бабенко, Пихаленок, Рубчинский (Очеретько,46), Гуцуляк, Филиппов (Маркос Андре,46)