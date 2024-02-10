Хватило одного гола. Днепр-1 победил в контрольном матче
Единственный мяч забил Адамюк
Днепр-1 продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. На сборе в Турции команда Юрия Максимова обыграла туркменский Аркадаг со счетом 1:0.
С передачи Пихаленка единственный гол в матче забил Адамюк.
Контрольный матч
СК «Днепр-1» – «Аркадаг» (Аркадаг, Туркменистан) 1:0
Гол: Адамюк, 83
«Днепр-1»: 33.Юрчук (12. Крапивцов,71), 99. Адамюк (Баденко,84), 5. Сарапий, 39. Сваток (кап), 30. Кравец (42. Пасич,60), 11. Мирошниченко (91. Гаджиев,46), 18. Бабенко, 8. Пихеленок, 22. Рубчинский (27. Очеретько,46), 9. Гуцуляк, 7. Филиппов (28. Маркос Андре,46)
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