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10.02.2024 16:00 – FT 1 : 0
Аркадаг
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 19:45 |
356
0

Хватило одного гола. Днепр-1 победил в контрольном матче

Единственный мяч забил Адамюк

10 февраля 2024, 19:45 |
356
0
Хватило одного гола. Днепр-1 победил в контрольном матче
ФК Днепр-1

Днепр-1 продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. На сборе в Турции команда Юрия Максимова обыграла туркменский Аркадаг со счетом 1:0.

С передачи Пихаленка единственный гол в матче забил Адамюк.

Контрольный матч

СК «Днепр-1» – «Аркадаг» (Аркадаг, Туркменистан) 1:0
Гол: Адамюк, 83

«Днепр-1»: 33.Юрчук (12. Крапивцов,71), 99. Адамюк (Баденко,84), 5. Сарапий, 39. Сваток (кап), 30. Кравец (42. Пасич,60), 11. Мирошниченко (91. Гаджиев,46), 18. Бабенко, 8. Пихеленок, 22. Рубчинский (27. Очеретько,46), 9. Гуцуляк, 7. Филиппов (28. Маркос Андре,46)

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Днепр-1 Аркадаг контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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