Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига09 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:24
134
0
Днепр-1 – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья
09 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:24
134
0
В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся клуб «Днепр-1» и команда из Туркменистана «Аркадаг».
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Футболисты «Днепра-1» во вторник, 6 февраля, на сборе в Турции провели товарищеский матч с командой «Дечич» из Черногории и победили со счетом 2:0.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Днепр-1».
Днепр-1 – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2024, 14:08 2
Матч «Реала» против каталонцев пройдет 10 февраля
Футбол | 08 февраля 2024, 18:23 0
Клуб лично расспрашивал у Виктора о Шапаренко и Пихаленке
Футбол | 09.02.2024, 13:12
Футбол | 08.02.2024, 17:41
Футбол | 08.02.2024, 17:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2024, 19:41 108
07.02.2024, 12:30 9
07.02.2024, 18:47
08.02.2024, 15:37 36
07.02.2024, 12:20 3
07.02.2024, 19:57 2
07.02.2024, 10:01 5
07.02.2024, 10:40