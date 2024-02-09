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Товарищеские матчи
Днепр-1
10.02.2024 16:00 - : -
Аркадаг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:24
134
0

Днепр-1 – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья

09 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:24
134
0
Днепр-1 – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся клуб «Днепр-1» и команда из Туркменистана «Аркадаг».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Днепра-1» во вторник, 6 февраля, на сборе в Турции провели товарищеский матч с командой «Дечич» из Черногории и победили со счетом 2:0.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Днепр-1».

Днепр-1 – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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