В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся клуб «Днепр-1» и команда из Туркменистана «Аркадаг».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Днепра-1» во вторник, 6 февраля, на сборе в Турции провели товарищеский матч с командой «Дечич» из Черногории и победили со счетом 2:0.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Днепр-1».

Днепр-1 – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция