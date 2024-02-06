С дебютом новичка. Днепр-1 уверенно выиграл в контрольном матче
Команда забила два гола
Днепр-1 продолжает подготовку ко второй части сезона чемпионата Украины. Команда Юрия Максимова выиграла в контрольном матче у черногорского Дечича со счетом 2:0.
Сообщается, что один из лидеров УПЛ контролировал ход встречи и победил благодаря голам Пихаленка и Горбунова. На второй тайм вышел новичок команды Олег Очеретько, которого арендовали у Шахтера.
Контрольный матч
Днепр-1 – Дечич (Тузи, Черногория) 2:0
Голы: Пихаленок (56, с пенальти), Горбунов (73)
Днепр-1: 33. Юрчук (32. Крапивцов, 46), 11. Мирошниченко, 3. Адамюк, 5. Сарапий (20. Горбунов, 46), 39. Сваток (кап), 30. Кравец (42. Пасич, 46), 18. Бабенко (88. Мельниченко, 46), 22. Рубчинский (27. Очеретько, 46), 8. Пихаленок (14. Гаджиев, 59), 9. Гуцуляк (23. Баденко, 59), 99. Кивинда (7. Филиппов, 46)
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