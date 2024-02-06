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Днепр-1
06.02.2024 16:00 – FT 2 : 0
Дечич
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 06 февраля 2024, 21:47
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Днепр-1 – Дечич – 2:0. Пихаленок и Горбунов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

06 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 06 февраля 2024, 21:47
50
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Днепр-1 – Дечич – 2:0. Пихаленок и Горбунов. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

Черговим суперником дніпрян на зборах в Туреччині став чорногорський «Дечич», який спортклубівці рівно два роки тому тут в Анталії перемагали 1:0, а зараз займає друге місце у своєму чемпіонаті. Цього разу тренерський штаб дніпрян вирішив перейшов на гру у чотири захисники, а у самому складі відбулося три зміни: на останній межі вийшов Юрчук, на лівому фланзі Кравець склав тандем з Мірошніченком, а на вістрі атаки зіграв Ківінда.

Вже на старті матчу дніпряни двічі досить грубо помилялися у захисті, але суперники не зуміли скористатися подарунками і завдали два неточних удари, у тому числі і після виходу сам на сам. Невдовзі знову Асовіч міг скористатися помилкою дніпрян в обороні, але тепер відмінно зіграв Юрчук, котрий відбив удар ногою.

З іншого боку спортклубівці дуже непогано контролювали м’яч, подовгу його розігруючи, поступово намагаючись розхитати оборону суперника. На 17-й хвилині багатоходова атака дніпрян закінчилася непоганим пасом на Гуцуляка у карний майданчик, але Олексій просто не влучив по м’ячу і все закінчилося лише кутовим. Поступово дніпряни стали частіше і накривати суперника на його половині поля, змушуючи чорногорців просто відбиватися. А на 21-й хвилині «Дніпро-1» вже цілком міг відкривати рахунок – спочатку Ківінда, скористався пасом Бабенка, не зумів переграти голкіпера після виходу сам на сам, а далі Даніель віддав пас Піхальонку, котрий завдав влучного удару, проте голкіпера підстрахував захисник, який вибив м’яч з лінії порожніх воріт. Невдовзі Бабенко знову знайшов Ківінду у карному майданчику суперника, але цього разу Даніель не зумів зупинити м’яч.

Дніпряни продовжили тиск. Після удару Піхальонка м’яч рикошетом від захисника пішов на кутовий, розіграш якого закінчився несильним ударом Адамюка з близької відстані у руки голкіперу. У наступній атаці захисники вже блокують у карному майданчику удар Ківінди. До завершення першого тайму спортклубівці продовжували мати ігрову перевагу, але витиснути щось з цього дніпряни не зуміли.

У перерві склад дніпрян зазнав суттєвих змін, і у першу чергу увагу на себе звернув новачок команди Олег Очеретько, який гратиме за спортклубівців до кінця чемпіонату на умовах оренди. Крім того вперше на зборах зіграв у воротах Крапивцов, Мірошніченко опустився у захист, а його позицію зайняв Горбунов.

Вже на початку тайму Гуцуляк у фірмовому стилі закручував м’яч у дальню дев’ятку з кута карного майданчику, але трохи неточно. Але все ж таки досить швидко дніпряни відкрили рахунок. Горбунов вривався у карний майданчик суперника і був зупинений недозволеним прийомом – пенальті чітко реалізував Піхальонок! Одразу ж рахунок міг подвоїти Філіппов, проте неточно замкнув простріл з правого флангу.

Дніпряни продовжили контролювати ситуацію на полі, навіть після заміни Піхальонка і Гуцуляка. Свій перший і неточний удар по воротах у другому таймі суперники завдали тільки на 70-й хвилині. Цей удар так і залишився для чорногорців до кінця матчу. З іншого боку чергова довга атака спортклубівців завершилась прострілом Пасіча з правого флангу через весь карний майданчик, а далі був потужний улар Горбунова, який прошив голкіпера – 2:0!

Контрольний матч

6 лютого. 16.00 (київський час). Анталія. Стадіон «Titanic Mardan».

Дніпро-1 (Україна) – Дечич (Тузі, Чорногорія) 2:0 (0:0)

Голи: Піхальонок, 56 (пен), Горбунов, 73.

Дніпро-1: 33.Юрчук (32.Крапивцов, 46), 11.Мірошніченко, 3.Адамюк, 5.Сарапій (20.Горбунов, 46), 39.Сваток (кап), 30.Кравець (42.Пасіч,46), 18.Бабенко (88.Мельниченко,46), 22.Рубчинський (27.Очеретько.46), 8.Піхальонок (14.Гаджиєв,59), 9.Гуцуляк (23.Баденко,59), 99.Ківінда (7.Філіппов, 46).

Дечич: 1.Нікіч, 17.Уюкай, 4.Міліч, 22.Дресай (кап), 3.Ожелай, 14.Бажовіч, 8.Чагаші, 7.Бозовіч, 15.Люлюграй, 22.Гьолай, 55.Асовіч. Запасні: 12.Джоковіч, 24.Міліч, 18.Мараш, 16.Р.Цамай, 28.І.Цамай, 77.Абдулхалі, 20.Бажановіч.

Попередження: Чагаші, (55).

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Источник СК Днепр-1
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