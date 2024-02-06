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Днепр-1
06.02.2024 16:00 - : -
Дечич
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 09:11 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:20
69
0

Днепр-1 – Дечич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья

06 февраля 2024, 09:11 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:20
69
0
Днепр-1 – Дечич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

​Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Днепр-1» и команда из Черногории «Дечич».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Днепра-1» в понедельник, 5 февраля, возобновили сбор в Турции после двух дней отдыха. Перед паузой подопечные Юрия Максимова провели спарринг с польским клубом «Ракув» и потерпели поражение со счетом 1:4.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Днепр-1».

Днепр-1 – Дечич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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