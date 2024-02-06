Днепр-1 – Дечич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья
Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Днепр-1» и команда из Черногории «Дечич».
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
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Футболисты «Днепра-1» в понедельник, 5 февраля, возобновили сбор в Турции после двух дней отдыха. Перед паузой подопечные Юрия Максимова провели спарринг с польским клубом «Ракув» и потерпели поражение со счетом 1:4.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Днепр-1».
Днепр-1 – Дечич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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