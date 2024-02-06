​Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Днепр-1» и команда из Черногории «Дечич».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Днепра-1» в понедельник, 5 февраля, возобновили сбор в Турции после двух дней отдыха. Перед паузой подопечные Юрия Максимова провели спарринг с польским клубом «Ракув» и потерпели поражение со счетом 1:4.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Днепр-1».

Днепр-1 – Дечич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция