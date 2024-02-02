Чемпион Польши разгромил Днепр-1 на сборах в Турции
«Ракув» одержал победу со счетом 4:1
Сегодня, 2 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч «за закрытыми дверями» между польским «Ракувом» и украинским «Днепром-1». Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу номинальных хозяев.
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Первый гол был забит уже на 4-й минуте, когда за «Ракув» отличился молодой Анте Црнац. На 17-й минуте преимущество поляков удвоил Жан Карлос Силва.
Попытался начать камбэк на 38-й минуте Эдуард Сарапий, но уже через 6 минут «Ракув» усилиями Бартоша Новака забил в третий раз. Точка в матче была поставлена тем же Новаком на 69-й минуте – 4:1.
Товарищеские матчи. 2 февраля
Ракув – Днепр-1 – 4:1
Голы: Црнач, 4, Силва, 17, Новак, 44, 69 – Сарапий, 38
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