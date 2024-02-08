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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
08.02.2024 12:00 – FT 4 : 1
Аркадаг
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 13:52 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:51
1817
43

Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд

Матч против «Аркадага» закончился со счетом 4:1 в пользу донецкой команды

08 февраля 2024, 13:52 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:51
1817
43
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
ФК Шахтер

Сегодня, 8 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Шахтером» и туркменистанским «Аркадагом». Победу со счетом 4:1 одержала номинально домашняя команда.

Первый тайм получился особенно богатым на голы. Сначала с пенальти голом отметился Эгиналду, но через несколько минут Гуйчмурат Аннагулиев сравнял счет во встрече. Однако еще через 6 минут «горняки» снова заработали право исполнить одиннадцатиметровый удар, но на этот раз его реализовал Гиорги Гочолевшвили.

На 70-й минуте вновь забил вышеупомянутый Эгиналду, таким образом оформив дубль. Добил туркменистанскую команду Педриньо, забив на 90+1 минуте.

Интересно, что в этом сезоне чемпионата Туркменистана «Аркадаг» выиграл все 24 матча с разницей забитых-пропущенных 83:17.

Товарищеские матчи. 8 февраля

Шахтер – Аркадаг – 3:1
Голы: Эгиналду, 25 (пенальти), 70, Гочолеишвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 – Аннагулиев, 31

Стартовый состав «Шахтера»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Аркадаг Гиорги Гочолеишвили Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 43
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mr.frog68
да... туркменский гранд! сильно, почти как реал обыграть который мадрид)))
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+10
Показать Скрыть 4 ответа
Alexander Киев
Молодці, але головне без травм. На результат байдуже, це збори, звичайна треня.
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+1
ZloyDeda
Ну звісно, що Шахтар лише грандів обігрує і то туркменських
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+1
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Віктор Коробка
Грав другий склад та деякі новачки. Моя суб'єктивна думка: в основу поки що готовий тільки Гочолаішвілі. Дуже близько до неї Ігіналду, Назарина і молодий Цуканов. З новачків сподобався Педріньо, але ще нема взаємодії. Трохи розчарував Швед - очікував від нього більшого. Досі не розумію, навіщо брали в аренду Міроші. Слабенько також Лемкін. Подивимося далі на Лацабідзе, але поки що оборона Шахтаря не підсилилася, що непокоїть. Чекаємо гру основи в 16,30.
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+1
FunnyCat_____
 нашли себе гранда как раз по уровню!
 битва грандов была !
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0
Fitness.sports
8-я команда Франции ждёт, ровно неделя до матча. Посмотрим кто гранд.
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0
dimando560
Для аркадага і такий клуб сойдьот. Друга північна корея
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0
Dmytro11q
Здавалося б, звичайна товариська гра, клуб, як і усі інші клуби, готується до проведення своїх офіційних поєдинків. Але без в'їдливих коментарів знову не обійшлося.
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0
serhiy
Дубль гранда обіграв ! Бамбасята в екстазі ! )))
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0
Показать Скрыть 18 ответов
FunnyCat_____
Легенды
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-1
Лига конференций без динамо
Дырявый п_др клон бодька пума ниже уже подгорел ,слышь петух когда динамо дырявое  уже перестанет позорит Украину в еврокубках ответишь или сольёшься петушок 
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-1
OtsoCity
👍
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-1
serhiy
Ви на радостях хоч доживіть до 16-30.)))
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига Конференций Без Динамо
Видно, что команды одного уровня, Шахтеру просто сегодня больше повезло
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-2
AK.228
О как))
В Туркменістані ж гранди… свої ))
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
С грандом племени пигмеев в Западной Африке не сыграют?
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Чемпион на изи 
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-4
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