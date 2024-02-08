Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Матч против «Аркадага» закончился со счетом 4:1 в пользу донецкой команды
Сегодня, 8 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Шахтером» и туркменистанским «Аркадагом». Победу со счетом 4:1 одержала номинально домашняя команда.
Первый тайм получился особенно богатым на голы. Сначала с пенальти голом отметился Эгиналду, но через несколько минут Гуйчмурат Аннагулиев сравнял счет во встрече. Однако еще через 6 минут «горняки» снова заработали право исполнить одиннадцатиметровый удар, но на этот раз его реализовал Гиорги Гочолевшвили.
На 70-й минуте вновь забил вышеупомянутый Эгиналду, таким образом оформив дубль. Добил туркменистанскую команду Педриньо, забив на 90+1 минуте.
Интересно, что в этом сезоне чемпионата Туркменистана «Аркадаг» выиграл все 24 матча с разницей забитых-пропущенных 83:17.
Товарищеские матчи. 8 февраля
Шахтер – Аркадаг – 3:1
Голы: Эгиналду, 25 (пенальти), 70, Гочолеишвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 – Аннагулиев, 31
Стартовый состав «Шахтера»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.
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