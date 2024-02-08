Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд

Сегодня, 8 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Шахтером» и туркменистанским «Аркадагом». Победу со счетом 4:1 одержала номинально домашняя команда.

Первый тайм получился особенно богатым на голы. Сначала с пенальти голом отметился Эгиналду, но через несколько минут Гуйчмурат Аннагулиев сравнял счет во встрече. Однако еще через 6 минут «горняки» снова заработали право исполнить одиннадцатиметровый удар, но на этот раз его реализовал Гиорги Гочолевшвили.

На 70-й минуте вновь забил вышеупомянутый Эгиналду, таким образом оформив дубль. Добил туркменистанскую команду Педриньо, забив на 90+1 минуте.

Интересно, что в этом сезоне чемпионата Туркменистана «Аркадаг» выиграл все 24 матча с разницей забитых-пропущенных 83:17.

Товарищеские матчи. 8 февраля

Шахтер – Аркадаг – 3:1

Голы: Эгиналду, 25 (пенальти), 70, Гочолеишвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 – Аннагулиев, 31

Стартовый состав «Шахтера»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.