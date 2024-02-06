​В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и команда «Аркадаг» из Туркменистана.

Начало поединка запланировано в 12:00 по киевскому времени.

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Для футболистов «Шахтера» предстоящая встреча с «Аркадагом» станет первым спаррингом дня, которые намечены тренерским штабом на 8 февраля. Во второй игре они померятся силами с польской командой «Лехия» из Гданьска, начало встречи – в 16:30.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».

Шахтер – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция