Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 15:45 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:49
46
0

Шахтер – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 12:00 товарищеский матч межсезонья

06 февраля 2024, 15:45 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:49
46
0
Шахтер – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

​В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и команда «Аркадаг» из Туркменистана.

Начало поединка запланировано в 12:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для футболистов «Шахтера» предстоящая встреча с «Аркадагом» станет первым спаррингом дня, которые намечены тренерским штабом на 8 февраля. Во второй игре они померятся силами с польской командой «Лехия» из Гданьска, начало встречи – в 16:30.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».

Шахтер – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Шахтер – Лехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Вардар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сумасшедший болельщик засунул палец между ягодиц игроку Севильи
Футбол | 06 февраля 2024, 09:49 7
ВИДЕО. Сумасшедший болельщик засунул палец между ягодиц игроку Севильи
ВИДЕО. Сумасшедший болельщик засунул палец между ягодиц игроку Севильи

Лукас Окампос не стал драться со своим «обидчиком»

Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
Футбол | 06 февраля 2024, 14:07 0
Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Другие виды | 06.02.2024, 06:23
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Футбол | 05.02.2024, 17:59
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Футбол | 05.02.2024, 16:33
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 48
Футбол
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
05.02.2024, 17:38
Футбол
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 11
Футбол
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
04.02.2024, 09:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем