Шахтер – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 12:00 товарищеский матч межсезонья
В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и команда «Аркадаг» из Туркменистана.
Начало поединка запланировано в 12:00 по киевскому времени.
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Для футболистов «Шахтера» предстоящая встреча с «Аркадагом» станет первым спаррингом дня, которые намечены тренерским штабом на 8 февраля. Во второй игре они померятся силами с польской командой «Лехия» из Гданьска, начало встречи – в 16:30.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».
Шахтер – Аркадаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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