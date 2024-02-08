Товарищеские матчи
08.02.2024 12:00 - : -
Украина. Премьер лига08 февраля 2024, 11:19 |
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Без Степаненко. Известен состав Шахтера на матч против Аркадага
Товарищеский матч начнется в 12:00
08 февраля 2024, 11:19 |
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В четверг, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с туркменским клубом «Аркадаг» в рамках турецкого подготовительного сбора.
Состав «Шахтера» на матч с «Аркадагом»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.
Запасные: Барченко, Дрозд, Твардовский, Лосенко, Тоиров.
Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.
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Ого. А кроти як з тим клубом домовилися, важко мабуть було бо це найвідоміший клуб світу .
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