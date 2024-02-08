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Шахтер Донецк
08.02.2024 12:00 - : -
Аркадаг
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 11:19 |
369
1

Без Степаненко. Известен состав Шахтера на матч против Аркадага

Товарищеский матч начнется в 12:00

08 февраля 2024, 11:19 |
369
1
Без Степаненко. Известен состав Шахтера на матч против Аркадага
ФК Шахтер

В четверг, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с туркменским клубом «Аркадаг» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Состав «Шахтера» на матч с «Аркадагом»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.

Запасные: Барченко, Дрозд, Твардовский, Лосенко, Тоиров.

Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Аркадаг стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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serhiy
Ого. А кроти як з тим клубом домовилися, важко мабуть було бо це найвідоміший клуб світу .
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