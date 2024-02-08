Без Степаненко. Известен состав Шахтера на матч против Аркадага

В четверг, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с туркменским клубом «Аркадаг» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Состав «Шахтера» на матч с «Аркадагом»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.

Запасные: Барченко, Дрозд, Твардовский, Лосенко, Тоиров.

Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.