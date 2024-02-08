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Шахтер Донецк
08.02.2024 12:00 – FT 4 : 1
Аркадаг
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 15:35 |
511
0

Шахтер – Аркадаг – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

08 февраля 2024, 15:35 |
511
0
Шахтер – Аркадаг – 4:1. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

​В четверг, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором играли донецкий «Шахтер» и команда «Аркадаг» из Туркменистана.

Товарищеские матчи. 8 февраля

Шахтер – Аркадаг – 4:1
Голы: Эгиналду, 25 (пенальти), 70, Гочолеишвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 – Аннагулиев, 31

Стартовый состав «Шахтера»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.

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Источник Sport.ua
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