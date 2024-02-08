Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
08.02.2024 12:00 – FT 4 : 1
Украина. Премьер лига08 февраля 2024, 15:35 |
511
0
Шахтер – Аркадаг – 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
08 февраля 2024, 15:35 |
511
0
В четверг, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором играли донецкий «Шахтер» и команда «Аркадаг» из Туркменистана.
Товарищеские матчи. 8 февраля
Шахтер – Аркадаг – 4:1
Голы: Эгиналду, 25 (пенальти), 70, Гочолеишвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 – Аннагулиев, 31
Стартовый состав «Шахтера»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Швед, Цуканов, Эгиналду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 февраля 2024, 19:24 1
Тони Беллью высказался о предстоящем мегафайте
Футбол | 08 февраля 2024, 06:12 2
Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV и рассказал об эмоциях во время матчей за «Реал»
Футбол | 08.02.2024, 06:30
Футбол | 08.02.2024, 15:48
Футбол | 08.02.2024, 09:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2024, 00:05 7
06.02.2024, 22:09 1
07.02.2024, 10:40
07.02.2024, 18:47
07.02.2024, 17:17 19
06.02.2024, 17:25
07.02.2024, 19:16
07.02.2024, 12:30 8