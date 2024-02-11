Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Дети нас поддержали, а мы поддержим их»

Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко рассказал о своих впечатлениях от победы над туркменским «Аркадагом» (1:0) на сборах.

– Считаю, что отличная игра сегодня была. Удалось нам наиграть связки, которые мы готовили к этому матчу и готовим к чемпионату. И то, что нас просил тренер, я считаю, мы полностью выполнили. Хорошо, что матч закончился нашей победой, ведь это хорошо для нас в эмоциональном плане.

– До этого ты два матча отыграл полностью, а сегодня уже не весь матч. Усталость накапливается?

– Да, мне сразу еще перед игрой сказали, что буду играть 45 минут, потому что до этого играл два полных матча по 90.

– Сегодня такая необычная атмосфера для спаррингов на трибунах, многие дети из Днепропетровской области. Как приятно играться в таких условиях?

– Очень классная атмосфера, очень шумно было. Спасибо детям, приехавшим на наш матч, поддержали нас, а мы также поддержим их. Ребята с ними обнимаются, дарят положительные эмоции. Хочется, чтобы война скорее закончилась, и наши дети вернулись домой, – сказал Мирошниченко.