Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер

Один из лучших бомбардиров чемпионата Украины 2025/26, форвард черкасского ЛНЗ Проспер Оба мог оказаться в составе киевского «Динамо», однако недавно подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Оба были в шорт-листах «Динамо», еще когда Кравец и Хачериди работали в скаутинге. Не могу сказать, кто из них был за, кто против, но Оба там был.

Когда ЛНЗ планировал приобрести этого игрока, «Визела» запросила сумму, которая была намного выше «психологического потолка» черкасской команды. Клуб покупал тогда игроков максимум за 300-400 тысяч. И они собирались отказаться от кандидатуры Оба.

Тогда в игру вступил президент ЛНЗ Виктор Кравченко, который сам просматривал футболиста. В итоге стороны сторговались где-то на уровне 1,2 млн евро».

Проспер перебрался в чемпионат Украины из португальской «Визели» в июле 2025 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

14 декабря о трансфере нигерийского форварда сообщил «Шахтер», который приобрел игрока за 4,5 млн евро.