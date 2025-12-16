Голкипер клуба УПЛ расторг свой контракт. Уехал работать в Нидерландах

19-летний вратарь Роман Шерстяных расторг контракт с киевской «Оболонью», сообщает издание UA-Football.

По информации источника, футболист уехал в Нидерланды и там будет искать работу.

Роман Шерстяных начал футбольный путь в школе «Днепр», после чего продолжил карьеру в ЮКСА.

В начале 2025 года он подписал соглашение с «Оболонью». За молодежную команду киевского клуба в соревнованиях U-19 голкипер сыграл 4 матча, в которых пропустил 8 мячей и в одном матче сохранил ворота сухими.