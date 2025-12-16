Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер клуба УПЛ расторг свой контракт. Уехал работать в Нидерландах
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 23:02 |
495
0

Голкипер клуба УПЛ расторг свой контракт. Уехал работать в Нидерландах

Роман Шерстяных покинул Оболонь

16 декабря 2025, 23:02 |
495
0
Голкипер клуба УПЛ расторг свой контракт. Уехал работать в Нидерландах
ФК Оболонь Киев. Роман Шерстяных

19-летний вратарь Роман Шерстяных расторг контракт с киевской «Оболонью», сообщает издание UA-Football.

По информации источника, футболист уехал в Нидерланды и там будет искать работу.

Роман Шерстяных начал футбольный путь в школе «Днепр», после чего продолжил карьеру в ЮКСА.

В начале 2025 года он подписал соглашение с «Оболонью». За молодежную команду киевского клуба в соревнованиях U-19 голкипер сыграл 4 матча, в которых пропустил 8 мячей и в одном матче сохранил ворота сухими.

По теме:
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Украинский клуб хочет купить опорника, который оценивается в 1 млн евро
Не оправдали ожиданий. Феникс-Мариуполь отчислил шестерых игроков
Оболонь Киев Оболонь Киев U-19 трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: раскол между Забарным и Сафоновым неустраним
Футбол | 16 декабря 2025, 22:40 0
Источник: раскол между Забарным и Сафоновым неустраним
Источник: раскол между Забарным и Сафоновым неустраним

В раздевалке ПСЖ может разразиться конфликт

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16 декабря 2025, 09:33 1
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»

ВИДЕО. Жена футболиста Барселоны шокировала своего мужа подарком
Футбол | 16.12.2025, 17:04
ВИДЕО. Жена футболиста Барселоны шокировала своего мужа подарком
ВИДЕО. Жена футболиста Барселоны шокировала своего мужа подарком
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Бокс | 16.12.2025, 04:42
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16.12.2025, 07:02
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 42
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 26
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем