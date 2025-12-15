Воспитанник Шахтера покинет команду-аутсайдер УПЛ

Как стало известно Sport.ua, 29-летний украинский форвард Андрей Борячук покинет Эпицентр из города Каменец-Подольский.

Нападающий оказался не нужен команде. Следующий клуб Борячука пока что неизвестен.

Андрей является воспитанником донецкого Шахтера и отыграл за основную команду горняков 19 поединков. Помимо Эпицентра и Шахтера, Борячук также защищал цвета Металлиста 1925, Мариуполя, Руха, Мезекевешд Жорь ФК (Венгрия) и Чайкур Ризеспора (Турция).

К Эпицентру Андрей присоединился зимой 2025 года и провел 12 матчей, забив один гол. Контракт Борячука с Эпицентром рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.

В таблице УПЛ 2025/26 Эпицентр с 14 очками занимает 14-е место, опережая Полтаву (9) и Александрию (11).

Трансферная история Борячука