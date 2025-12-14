Стало известно, подпишет ли Эпицентр голкипера Федотова
Никита подошел команде из города Каменец-Подольский
25-летний украинский голкипер Никита Федотов станет игроком команды Эпицентр Каменец-Подольский.
Как стало известно Sport.ua, Федотов подошел подопечным Сергея Нагорняка и в ближайшее время подпишет контракт с клубом УПЛ.
Ранее Sport.ua сообщал, что Никита покинул Буковину и уже некоторое время тренируется с Эпицентром. Трансферная стоимость Федотова по версии Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.
Никита в сезоне 2025/26 провел семь матчей во Второй лиге Украины за Буковину-2, пропустил восемь голов и в двух поединках сохранил ворота сухими.
В прошлой кампании Федотов отыграл 21 матч за ЮКСА во всех турнирах: 25 пропущенных, 11 игр на ноль.
Трансферная история Никиты Федотова
