Стало известно, подпишет ли Эпицентр голкипера Федотова

25-летний украинский голкипер Никита Федотов станет игроком команды Эпицентр Каменец-Подольский.

Как стало известно Sport.ua, Федотов подошел подопечным Сергея Нагорняка и в ближайшее время подпишет контракт с клубом УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал, что Никита покинул Буковину и уже некоторое время тренируется с Эпицентром. Трансферная стоимость Федотова по версии Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.

Никита в сезоне 2025/26 провел семь матчей во Второй лиге Украины за Буковину-2, пропустил восемь голов и в двух поединках сохранил ворота сухими.

В прошлой кампании Федотов отыграл 21 матч за ЮКСА во всех турнирах: 25 пропущенных, 11 игр на ноль.

Читайте также: Буковина попрощалась с четырьмя игроками

Трансферная история Никиты Федотова