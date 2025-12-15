Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Турция
15 декабря 2025, 02:10 | Обновлено 15 декабря 2025, 02:45
Зубков – герой матча. Известны оценки украинцев за камбэк против Бешикташа

Александр в матче оформил гол + пас и спас «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В воскресенье, 14 декабря, состоялся центральный матч 16-го тура чемпионата Турции: «Трабзонспор» – «Бешикташ».

Поединок на арене «Папара Парк» получился фееричным и интригующим до последней секунды: команды на двоих забили шесть мячей, сыграв вничью – 3:3.

Центральной фигурой встречи стал Александр Зубков, оформивший гол и результативную передачу. Благодаря действиям украинца «Трабзонспор» сумел спастись от поражения.

После завершения матча статистический портал SofaScore признал Александра лучшим футболистом поединка, оценив его выступление в 8.7 балла.

Украинский защитник «Трабзонспора» также провел неплохой матч – 7.0, тогда как нападающий Данило Сикан за сыгранный второй тайм получил 6.1 балла.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Бешикташ» по версии SofaScore

По теме:
Получил мало времени. Опубликована оценка Ярмолюка за ничейный матч АПЛ
Трабзонспор – Бешикташ – 3:3. Камбек имени Зубкова. Видео голов и обзор
Александр Зубков первым из украинцев забил 10 голов за Трабзонспор
SofaScore оценки Трабзонспор Бешикташ чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
