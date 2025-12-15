Зубков – герой матча. Известны оценки украинцев за камбэк против Бешикташа
Александр в матче оформил гол + пас и спас «Трабзонспор»
В воскресенье, 14 декабря, состоялся центральный матч 16-го тура чемпионата Турции: «Трабзонспор» – «Бешикташ».
Поединок на арене «Папара Парк» получился фееричным и интригующим до последней секунды: команды на двоих забили шесть мячей, сыграв вничью – 3:3.
Центральной фигурой встречи стал Александр Зубков, оформивший гол и результативную передачу. Благодаря действиям украинца «Трабзонспор» сумел спастись от поражения.
После завершения матча статистический портал SofaScore признал Александра лучшим футболистом поединка, оценив его выступление в 8.7 балла.
Украинский защитник «Трабзонспора» также провел неплохой матч – 7.0, тогда как нападающий Данило Сикан за сыгранный второй тайм получил 6.1 балла.
Оценки матча «Трабзонспор» – «Бешикташ» по версии SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Меньше недели до боя
Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе