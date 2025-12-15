Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Мбаппе находится в трех голах от феноменального рекорда Роналду
Испания
15 декабря 2025, 00:09 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:10
Французский нападающий забил уже 56 голов за Реал в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе забил 56-й гол за Реал в 2025 году во всех турнирах.

Произошло это в поединке 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридцы на выезде победили Алавес со счетом 2:1.

Первым голом в матче в составе победителей отличился именно француз.

Теперь до повторения рекорда Криштиану Роналду по количеству голов, забитых за Реал в одном календарном году (59), Мбаппе отделяют всего 3 забитых мяча.

Отметим, что мадридцам в 2025 году остается сыграть два матча: против Талаверы в Кубке Испании и Севильи в Ла Лиге.

Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году

  • 59 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013
  • 58 – Криштиану Роналду (Португалия), 2012
  • 56 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014
  • 56 – Килиан Мбаппе (Франция), 2025
  • 54 – Криштиану Роналду (Португалия), 2015
По теме:
Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
ВИДЕО. Пропустили во втором тайме, но Родриго сразу вывел Реал вперед
