Мбаппе находится в трех голах от феноменального рекорда Роналду
Французский нападающий забил уже 56 голов за Реал в 2025 году
Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе забил 56-й гол за Реал в 2025 году во всех турнирах.
Произошло это в поединке 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридцы на выезде победили Алавес со счетом 2:1.
Первым голом в матче в составе победителей отличился именно француз.
Теперь до повторения рекорда Криштиану Роналду по количеству голов, забитых за Реал в одном календарном году (59), Мбаппе отделяют всего 3 забитых мяча.
Отметим, что мадридцам в 2025 году остается сыграть два матча: против Талаверы в Кубке Испании и Севильи в Ла Лиге.
Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году
- 59 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013
- 58 – Криштиану Роналду (Португалия), 2012
- 56 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014
- 56 – Килиан Мбаппе (Франция), 2025
- 54 – Криштиану Роналду (Португалия), 2015
