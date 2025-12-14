Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами
«Лилль» и «Осер» устроили шоу для зрителей
14 декабря футбольные клубы «Осер» и «Лилль» показали невероятный матч в 16-м туре Лиги 1, в котором было почти все.
Поединок на арене «Стад де Аббе-Дешам» в Осере завершился голевой феерией с боевой атмосферой.
Команды на двоих забили семь голов, и более результативными в поединке оказались гости – 4:3 в пользу «Лилля».
Главный арбитр матча показал четыре красные карточки, две из которых были назначены после драки между футболистами.
Не обошлось и без автогола: на 66-й минуте он на некоторое время вывел «Осер» вперед.
Лига 1. 16-й тур, 14 декабря
«Осер» – «Лилль» – 3:4
Голы: Синайоко, 57, 83 (пен.) Мбемба, 66 (автогол) – Гаральдссон, 9, Бенталеб, 77, Диаун, 80, Андре, 86
Удаления: Акпа, 60, Эль-Аззузи, 88 – Нгой, 38, Перро, 88
