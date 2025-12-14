Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами
Чемпионат Франции
Осер
14.12.2025 18:15 – FT 3 : 4
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 декабря 2025, 22:58 |
366
0

Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами

«Лилль» и «Осер» устроили шоу для зрителей

14 декабря 2025, 22:58 |
366
0
Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря футбольные клубы «Осер» и «Лилль» показали невероятный матч в 16-м туре Лиги 1, в котором было почти все.

Поединок на арене «Стад де Аббе-Дешам» в Осере завершился голевой феерией с боевой атмосферой.

Команды на двоих забили семь голов, и более результативными в поединке оказались гости – 4:3 в пользу «Лилля».

Главный арбитр матча показал четыре красные карточки, две из которых были назначены после драки между футболистами.

Не обошлось и без автогола: на 66-й минуте он на некоторое время вывел «Осер» вперед.

Лига 1. 16-й тур, 14 декабря

«Осер» – «Лилль» – 3:4

Голы: Синайоко, 57, 83 (пен.) Мбемба, 66 (автогол) – Гаральдссон, 9, Бенталеб, 77, Диаун, 80, Андре, 86

Удаления: Акпа, 60, Эль-Аззузи, 88 – Нгой, 38, Перро, 88

Фотогалерея матча:

По теме:
Ювентус переиграл Болонью и обошел ее в таблице Серии A, поднявшись в топ-5
Трабзонспор – Бешикташ – 3:3. Камбек имени Зубкова. Видео голов и обзор
Четыре гола и удаление: прошел заключительный матч 14-го тура Бундеслиги
Лилль Осер чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) удаление (красная карточка)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14 декабря 2025, 19:25 23
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!

В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в трех сетах, отыграв подачу на матч

Алавес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 14 декабря 2025, 21:31 0
Алавес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 декабря в 22:00 по Киеву

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14.12.2025, 06:45
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13.12.2025, 22:24
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем