Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами

14 декабря футбольные клубы «Осер» и «Лилль» показали невероятный матч в 16-м туре Лиги 1, в котором было почти все.

Поединок на арене «Стад де Аббе-Дешам» в Осере завершился голевой феерией с боевой атмосферой.

Команды на двоих забили семь голов, и более результативными в поединке оказались гости – 4:3 в пользу «Лилля».

Главный арбитр матча показал четыре красные карточки, две из которых были назначены после драки между футболистами.

Не обошлось и без автогола: на 66-й минуте он на некоторое время вывел «Осер» вперед.

Лига 1. 16-й тур, 14 декабря

«Осер» – «Лилль» – 3:4

Голы: Синайоко, 57, 83 (пен.) Мбемба, 66 (автогол) – Гаральдссон, 9, Бенталеб, 77, Диаун, 80, Андре, 86

Удаления: Акпа, 60, Эль-Аззузи, 88 – Нгой, 38, Перро, 88

