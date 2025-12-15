Неожиданный лидер – не ПСЖ. Турнирная таблица Лиги 1 перед зимней паузой
В 2025 году матчи французской Лиги 1 больше не будут проводиться
С 12 по 14 декабря в чемпионате Франции был сыгран заключительный тур в 2025 году.
Действующий чемпион Лиги 1 минимально обыграл «Мец» на выезде – 3:2. Украинский защитник парижан Илья Забарный провел на поле весь матч.
Центральным поединком тура стала встреча «Марселя» и «Монако». Команды создали на двоих большое количество опасных моментов, однако три очка сумели добыть «олимпийцы» (1:0).
«Ланс» уверенно разобрался с кризисной «Ниццей» (2:0) и сохранил первое место в лиге.
Следующий тур чемпионата Франции начнется уже в 2026 году – 2 января.
Лига 1. 16-й тур, 12–14 декабря
- 12.12. 21:45. «Анже» – «Нант» – 4:1
- 13.12. 18:00. «Ренн» – «Брест» – 3:1
- 13.12. 20:00. «Мец» – ПСЖ – 2:3
- 13.12. 22:05. «Париж» – «Тулуза» – 0:3
- 14.12. 16:00. «Лион» – «Гавр» – 1:0
- 14.12. 18:15. «Ланс» – «Ницца» – 2:0
- 14.12. 18:15. «Страсбур» – «Лорьян» – 0:0
- 14.12. 18:15. «Осер» – «Лилль» – 3:4
- 14.12. 21:45. «Марсель» – «Монако» – 1:0
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ланс
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|02.01.26 21:45 Тулуза - Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс
|37
|2
|ПСЖ
|16
|11
|3
|2
|35 - 14
|04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ
|36
|3
|Марсель
|16
|10
|2
|4
|36 - 15
|04.01.26 16:00 Марсель - Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест
|32
|4
|Лилль
|16
|10
|2
|4
|33 - 20
|03.01.26 22:05 Лилль - Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль
|32
|5
|Лион
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|03.01.26 18:00 Монако - Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ
|27
|6
|Ренн
|16
|7
|6
|3
|27 - 24
|03.01.26 22:05 Лилль - Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн
|27
|7
|Страсбург
|16
|7
|2
|7
|25 - 20
|03.01.26 20:00 Ницца - Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль
|23
|8
|Тулуза
|16
|6
|5
|5
|24 - 19
|02.01.26 21:45 Тулуза - Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза
|23
|9
|Монако
|16
|7
|2
|7
|26 - 27
|03.01.26 18:00 Монако - Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс
|23
|10
|Анже
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|04.01.26 18:15 Гавр - Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер
|22
|11
|Брест
|16
|5
|4
|7
|21 - 27
|04.01.26 18:15 Брест - Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест
|19
|12
|Лорьян
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|04.01.26 18:15 Лорьян - Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза
|18
|13
|Ницца
|16
|5
|2
|9
|19 - 29
|03.01.26 20:00 Ницца - Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца
|17
|14
|ФК Париж
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн
|16
|15
|Гавр
|16
|3
|6
|7
|13 - 22
|04.01.26 18:15 Гавр - Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант
|15
|16
|Осер
|16
|3
|3
|10
|14 - 25
|04.01.26 18:15 Брест - Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер
|12
|17
|Нант
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|04.01.26 16:00 Марсель - Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант
|11
|18
|Мец
|16
|3
|2
|11
|17 - 37
|04.01.26 18:15 Лорьян - Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца
|11
