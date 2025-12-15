Неожиданный лидер – не ПСЖ. Турнирная таблица Лиги 1 перед зимней паузой

С 12 по 14 декабря в чемпионате Франции был сыгран заключительный тур в 2025 году.

Действующий чемпион Лиги 1 минимально обыграл «Мец» на выезде – 3:2. Украинский защитник парижан Илья Забарный провел на поле весь матч.

Центральным поединком тура стала встреча «Марселя» и «Монако». Команды создали на двоих большое количество опасных моментов, однако три очка сумели добыть «олимпийцы» (1:0).

«Ланс» уверенно разобрался с кризисной «Ниццей» (2:0) и сохранил первое место в лиге.

Следующий тур чемпионата Франции начнется уже в 2026 году – 2 января.

Лига 1. 16-й тур, 12–14 декабря

12.12. 21:45. «Анже» – «Нант» – 4:1

13.12. 18:00. «Ренн» – «Брест» – 3:1

13.12. 20:00. «Мец» – ПСЖ – 2:3

13.12. 22:05. «Париж» – «Тулуза» – 0:3

14.12. 16:00. «Лион» – «Гавр» – 1:0

14.12. 18:15. «Ланс» – «Ницца» – 2:0

14.12. 18:15. «Страсбур» – «Лорьян» – 0:0

14.12. 18:15. «Осер» – «Лилль» – 3:4

14.12. 21:45. «Марсель» – «Монако» – 1:0

Турнирная таблица: