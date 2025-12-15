Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный лидер – не ПСЖ. Турнирная таблица Лиги 1 перед зимней паузой
Чемпионат Франции
Страсбург
14.12.2025 18:15 – FT 0 : 0
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 декабря 2025, 23:42 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:46
251
1

Неожиданный лидер – не ПСЖ. Турнирная таблица Лиги 1 перед зимней паузой

В 2025 году матчи французской Лиги 1 больше не будут проводиться

15 декабря 2025, 23:42 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:46
251
1 Comments
Неожиданный лидер – не ПСЖ. Турнирная таблица Лиги 1 перед зимней паузой
Getty Images/Global Images Ukraine

С 12 по 14 декабря в чемпионате Франции был сыгран заключительный тур в 2025 году.

Действующий чемпион Лиги 1 минимально обыграл «Мец» на выезде – 3:2. Украинский защитник парижан Илья Забарный провел на поле весь матч.

Центральным поединком тура стала встреча «Марселя» и «Монако». Команды создали на двоих большое количество опасных моментов, однако три очка сумели добыть «олимпийцы» (1:0).

«Ланс» уверенно разобрался с кризисной «Ниццей» (2:0) и сохранил первое место в лиге.

Следующий тур чемпионата Франции начнется уже в 2026 году – 2 января.

Лига 1. 16-й тур, 12–14 декабря

  • 12.12. 21:45. «Анже» – «Нант» – 4:1
  • 13.12. 18:00. «Ренн» – «Брест» – 3:1
  • 13.12. 20:00. «Мец» – ПСЖ – 2:3
  • 13.12. 22:05. «Париж» – «Тулуза» – 0:3
  • 14.12. 16:00. «Лион» – «Гавр» – 1:0
  • 14.12. 18:15. «Ланс» – «Ницца» – 2:0
  • 14.12. 18:15. «Страсбур» – «Лорьян» – 0:0
  • 14.12. 18:15. «Осер» – «Лилль» – 3:4
  • 14.12. 21:45. «Марсель» – «Монако» – 1:0

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 16 12 1 3 28 - 13 02.01.26 21:45 Тулуза - Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс 37
2 ПСЖ 16 11 3 2 35 - 14 04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ 36
3 Марсель 16 10 2 4 36 - 15 04.01.26 16:00 Марсель - Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест 32
4 Лилль 16 10 2 4 33 - 20 03.01.26 22:05 Лилль - Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль 32
5 Лион 16 8 3 5 22 - 16 03.01.26 18:00 Монако - Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ 27
6 Ренн 16 7 6 3 27 - 24 03.01.26 22:05 Лилль - Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн 27
7 Страсбург 16 7 2 7 25 - 20 03.01.26 20:00 Ницца - Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль 23
8 Тулуза 16 6 5 5 24 - 19 02.01.26 21:45 Тулуза - Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза 23
9 Монако 16 7 2 7 26 - 27 03.01.26 18:00 Монако - Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс 23
10 Анже 16 6 4 6 17 - 18 04.01.26 18:15 Гавр - Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер 22
11 Брест 16 5 4 7 21 - 27 04.01.26 18:15 Брест - Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест 19
12 Лорьян 16 4 6 6 19 - 28 04.01.26 18:15 Лорьян - Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза 18
13 Ницца 16 5 2 9 19 - 29 03.01.26 20:00 Ницца - Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца 17
14 ФК Париж 16 4 4 8 21 - 29 04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн 16
15 Гавр 16 3 6 7 13 - 22 04.01.26 18:15 Гавр - Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант 15
16 Осер 16 3 3 10 14 - 25 04.01.26 18:15 Брест - Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер 12
17 Нант 16 2 5 9 14 - 28 04.01.26 16:00 Марсель - Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант 11
18 Мец 16 3 2 11 17 - 37 04.01.26 18:15 Лорьян - Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца 11
Полная таблица
По теме:
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры
«Мы стараемся это сделать». В ПСЖ высказались о кейсе Забарного и Сафонова
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Анже Нант Ренн Брест (Франция) Мец ПСЖ Париж Тулуза Лион Гавр Ланс Ницца Страсбург Лорьян Лилль Осер Марсель Монако
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Бокс | 15 декабря 2025, 04:02 0
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику

Деонтей расхвалил украинского боксера

«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
Футбол | 15 декабря 2025, 22:41 0
«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии

Уго Трани ожидает, что украинец покинет Рому уже зимой

Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Футбол | 15.12.2025, 16:44
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15.12.2025, 06:23
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Футбол | 15.12.2025, 09:59
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Ланс має менше пропущених. Тай пять перемог поспіль.
Ответить
0
Популярные новости
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 6
Биатлон
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 19
Футбол
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем