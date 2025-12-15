Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо на пресс-конференции высказался о своем возможном преемнике.

Специалиста спросили об Альваро Арбелоа, который сейчас работает с молодежными командами клуба и считается одним из кандидатов на должность наставника первой команды.

«Да, считаю, что Арбелоа в будущем может стать тренером Реала. Он выполняет отличную работу, хорошо понимает клуб и уже готов к серьезным вызовам.

Мы не говорили об этом. Сейчас все мысли только о команде и ближайших матчах», — рассказал Алонсо.