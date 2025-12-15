Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Испания
15 декабря 2025, 00:02 |
506
0

Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»

Тренер – об Альваро Арбелоа

15 декабря 2025, 00:02 |
506
0
Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо на пресс-конференции высказался о своем возможном преемнике.

Специалиста спросили об Альваро Арбелоа, который сейчас работает с молодежными командами клуба и считается одним из кандидатов на должность наставника первой команды.

«Да, считаю, что Арбелоа в будущем может стать тренером Реала. Он выполняет отличную работу, хорошо понимает клуб и уже готов к серьезным вызовам.

Мы не говорили об этом. Сейчас все мысли только о команде и ближайших матчах», — рассказал Алонсо.

По теме:
Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Мбаппе находится в трех голах от феноменального рекорда Роналду
Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альваро Арбелоа назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14 декабря 2025, 07:42 2
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины

Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе

ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
Футбол | 15 декабря 2025, 00:23 1
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после игры с Эпицентром

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14.12.2025, 12:02
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 14.12.2025, 06:05
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 14.12.2025, 20:05
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 5
Биатлон
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем