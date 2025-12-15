Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Тренер – об Альваро Арбелоа
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо на пресс-конференции высказался о своем возможном преемнике.
Специалиста спросили об Альваро Арбелоа, который сейчас работает с молодежными командами клуба и считается одним из кандидатов на должность наставника первой команды.
«Да, считаю, что Арбелоа в будущем может стать тренером Реала. Он выполняет отличную работу, хорошо понимает клуб и уже готов к серьезным вызовам.
Мы не говорили об этом. Сейчас все мысли только о команде и ближайших матчах», — рассказал Алонсо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после игры с Эпицентром